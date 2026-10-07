יו"ר זהות קורא להפסיק את המימון ללומדי תורה • גורמים חרדיים: "נורה אדומה לכל מי שעולם התורה יקר לו. הציבור החרדי צריך לשאול מי באמת עמד לצדו, מי פעל למענו ומי מבקש את אמונו" (חרדים)

יוני גבאי