סיום מתוק לחג: הרבי מקראלי חילק תפוחים ושקדים לחסידים

מבזקים נוספים
טפח מעל הקרקע; תיעוד מרהיב מימי החג בחצה"ק נדבורנה
עם סיום ימי החג המרוממים, קבלו גלריה מרהיבה מחג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה בצל קודשו של האדמו"ר מנדבורנה במרכז החסידות בבני ברק | שיאם של ימי החג היה במעמד הקפות שניות שערך האדמו"ר מתוך להב אש קודש כשהוא סוחף אחריו את מאות החסידים טפחיים מעל אדמת החולין (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר בן 21 נפצע באירוע אלימות ברהט ופונה במצב בינוני
גבר בן 21 נפצע הערב (19:04) באירוע אלימות ברהט. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם פציעה חודרת.קובי רוזן
תיעוד מיוניון סיטי; הרבי חילק לחמניות והלהיב את חסידיו בימי החג
האדמו"ר מצאנז זוועהיל, המתגורר ביוניון סיטי שבארה"ב, הלהיב את חסידיו במהלך ימי החג במעמדי קודש מרוממים ונעלים, הן בתפילות והן בעריכת השולחנות הטהורים | במוצאי החג, חילק האדמו"ר לחסידיו לחמניות כסגולה לפרנסה, וכן קיים את מנהג זריקת תפוחי הישועות לעברם (חסידים)חיים רוזנבוים
3 שנים של כאב בלתי נתפס: 'דבר ראשון' חוזר לסיפורים ולקולות מרגעי הטבח
באולפן משה מנס וישראל מאיר חוזרים לרגעים הקשים עם הקראת שמותיהם של האנשים שנרצחו, ושלומי וידידיה בכר אחיו של יהודה בכר הי''ד שנרצח במסיבת הנובה עם סיפור חייו של יהודה, על העוצמות האמונה והחיות שהייתה בו שלא נגמרה עד היום. את מי הוא הציל בנובה ומה עושים בשביל לא לשכוח. צפו (דבר ראשון)ישראל מאיר ומשה מנס
תורה, חסידות והלכה: צפו בתיעוד משיעורי המשפיעים החסידיים והדיין הליטאי בימי המועד
במהלך ימי המועד תיעד הצלם א.כ. את המשפיעים החסידיים הגה"צ רבי אלימלך בידרמן והגאון רבי שמעון שפיצר, במסירת שיעורי תורה וחסידות בביהמ"ד ברז'אן ובביהמ"ד בית פנחס | כמו כן, תיעוד מהפוסק הליטאי הגאון רבי שריאל רוזנברג, במסירת שיעור בהלכה בביהמ"ד בית שמואל באשדוד | ולסיום, תיעוד מרהיב משמחת בית השואבה בחצה"ק קאליב (חרדים)חיים רוזנבוים
רגעי קבלת מלי וליאל בנתב"ג: "לא אויבות ולא גנבו, תנו להן לחזור לבית"
האם והבת שברחו לאירופה ואותרו בארגנטינה נחתו בנתב"ג • עורכת דינן: "הן לא אויבות ולא גנבו" | הדרמה שהסעירה את המדינה הסתיימה (בארץ)יאיר טוקר
צעיר בן 19 נפגע מאוטובוס בבית שמש במצב קל
צעיר בן 19 נפגע מאוטובוס ברחוב נחל שורק בבית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים. מצבו מוגדר קל.קובי רוזן
כך המעצרים עלולים להשפיע על תוצאות הבחירות והקריסה של עופר וינטר
מחידוש מעצרי תלמידי הישיבות והוראות היועמ"ש ועד הסערה ברחובות: ישי כהן ואבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' איך מנופי הלחץ על המגזר ישפיעו על מערכת הבחירות - וגם: מה עומד מאחורי הצלילה של עופר וינטר אל מתחת לאחוז החסימה? האזינו/צפו (חרדים)הזירה