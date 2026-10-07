באולפן משה מנס וישראל מאיר חוזרים לרגעים הקשים עם הקראת שמותיהם של האנשים שנרצחו, ושלומי וידידיה בכר אחיו של יהודה בכר הי''ד שנרצח במסיבת הנובה עם סיפור חייו של יהודה, על העוצמות האמונה והחיות שהייתה בו שלא נגמרה עד היום. את מי הוא הציל בנובה ומה עושים בשביל לא לשכוח. צפו (דבר ראשון)

ישראל מאיר ומשה מנס