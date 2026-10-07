מתנדבי זק"א בעדויות מצמררות | שוטרים צרפתים בפעולה • צפו

מבזקים נוספים
מנחם שפירא מודה: בני ברק הפכה למבואות המטונפים - א"א לדבר בלימוד | מעייריב
הפלג הירושלמי יחסום מחר את הצמתים המרכזיים בגוש דן ובבירה | הגר"ש אלתר בפגישה חריגה עם ח"כ אבי מעוז | נתניהו וסמוטריץ' בדיל פוליטי - בן גביר תוקף מבחוץ | שחרית בלשכת גוטרמן | ההודאה החריגה של סגן ר"ע בני ברק מנחם שפירא בוועידת 'אשריכם' וההבטחה לשיפור (מעייריב)איצלה כץ
מהתפילות בסלונים ועד לריקוד עם ספר התורה העתיק; ימי הרוממות בזוועהיל
סיקור ותיעוד מהימים האחרונים של חג הסוכות בצל האדמו"ר מזוועהיל, מהתפילות ועריכת השולחנות בביתר, ועד להקפות שניות בעיה"ק ירושלים בראשות המרא דכולא תלמודא, הגאון רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
השגריר לייטר מעדכן על מצב בנו נריה שנפצע קשה בפיגוע
השגריר יחיאל לייטר מסר כי בנו נריה, שנפצע קשה בפיגוע במרכז הארץ, מתחיל לנשום בכוחות עצמו. הוא סובל מפציעות ראש קשות ועדיין אינו בהכרה | עדכון מרגש מבית החולים (בארץ)דניאל הרץ
דרעי: "ראש המוסד סיפר לי שמתנדבים חרדים הצילו את חייו"
יו"ר ש"ס אריה דרעי טקס זיכרון והוקרה למתנדבי איחוד הצלה במלאת שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר: "באתי לכאן להוקיר את תרומתכם האדירה שלכם לעם ישראל, הצלתם חיים של אזרחים רבים תוך סיכון חיים. ראש המוסד סיפר לי שהמתנדבים החרדים של 'איחוד הצלה' הצילו את חייו ב-7 לאוקטובר" (חרדים)דניאל הרץ
תקף בן 12 מחוץ לבית כנסת ברמת גן: 17 חודשי מאסר
בית משפט השלום בתל אביב גזר 17 חודשי מאסר בפועל על נאשם שהורשע בתקיפת קטין והפרת צו פיקוח • הנאשם אחז בקטין בן 12 מחוץ לבית כנסת, הצמיד יד לפיו ואחז בגרונו | הילד סובל מסיוטים ומגמגום מאז (חוק ומשפט)דניאל הרץ
טפח מעל הקרקע; תיעוד מרהיב מימי החג בחצה"ק נדבורנה
עם סיום ימי החג המרוממים, קבלו גלריה מרהיבה מחג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה בצל קודשו של האדמו"ר מנדבורנה במרכז החסידות בבני ברק | שיאם של ימי החג היה במעמד הקפות שניות שערך האדמו"ר מתוך להב אש קודש כשהוא סוחף אחריו את מאות החסידים טפחיים מעל אדמת החולין (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר בן 21 נפצע באירוע אלימות ברהט ופונה במצב בינוני
גבר בן 21 נפצע הערב (19:04) באירוע אלימות ברהט. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם פציעה חודרת.קובי רוזן
תיעוד מיוניון סיטי; הרבי חילק לחמניות והלהיב את חסידיו בימי החג
האדמו"ר מצאנז זוועהיל, המתגורר ביוניון סיטי שבארה"ב, הלהיב את חסידיו במהלך ימי החג במעמדי קודש מרוממים ונעלים, הן בתפילות והן בעריכת השולחנות הטהורים | במוצאי החג, חילק האדמו"ר לחסידיו לחמניות כסגולה לפרנסה, וכן קיים את מנהג זריקת תפוחי הישועות לעברם (חסידים)חיים רוזנבוים