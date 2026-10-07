דרעי: "ראש המוסד סיפר לי שמתנדבים חרדים הצילו את חייו"

עם סיום ימי החג המרוממים, קבלו גלריה מרהיבה מחג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה בצל קודשו של האדמו"ר מנדבורנה במרכז החסידות בבני ברק | שיאם של ימי החג היה במעמד הקפות שניות שערך האדמו"ר מתוך להב אש קודש כשהוא סוחף אחריו את מאות החסידים טפחיים מעל אדמת החולין (חסידים)

חיים רוזנבוים