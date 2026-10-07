במעמד רווי הוד של הקפות שניות בחצר הקודש ביאלה בני ברק, נרשם רגע נעלה ומרגש במיוחד, כאשר האדמו"ר הבחין בילד מיוחד מחסידיו, הפסיק את ריקודו, ניגש אליו ופצח עמו בריקוד נלהב לקול תרועת החסידים | בהמשך, פיזז הרבי עם לפידי אש בוערים ועודד את השירה בעוז ובתעצומות (חסידים)

חיים רוזנבוים