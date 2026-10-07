מבזקים נוספים
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור; כך ציינו בביאלה את הילולת היהודי הקדוש
האדמו"ר מביאלה ערך את השולחן הטהור בשילוב שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה שבחצר בית מדרשו, לרגל יומא דהילולא קדישא של אבי שושילתא דדהבא, "היהודי הקדוש" זיע"א | בטיש השתתפו לצד מאות החסידים, רבנים ואישי ציבור בכירים (חסידים)חיים רוזנבוים
2 נערים נפצעו באירוע אלימות בערד ופונו לסורוקה
שני נערים נפצעו הערב (20:21) באירוע אלימות בערד. צוותי מד"א טיפלו בהם בתחנת מד"א בעיר ופינו אותם לבית החולים סורוקה: נער בן 14 במצב קשה ונער בן 19 במצב בינוני, שניהם עם פציעות חודרות.קובי רוזן
מבחירת האתרוג ועד אבות ובנים; סוכות בחצה"ק ספינקא בית שמש
סיכום חג הסוכות בחצה"ק ספינקא בית שמש, החל מבחירת ד' מינים, שמחת בית השואבה ליל מוצאי יו"ט ראשון אושפיזין יצחק עקידתא, אבות ובנים בימי חול המועד, נטילת לולב ותפילת שחרית חול המועד, משנה תורה ליל הושענא רבה, טיש ליל הושענא רבה (חסידים)חיים רוזנבוים
רגעים מרגשים; הרבי עזב את הכל ופצח בריקוד עם הילד הנכה לעיני חסידיו
במעמד רווי הוד של הקפות שניות בחצר הקודש ביאלה בני ברק, נרשם רגע נעלה ומרגש במיוחד, כאשר האדמו"ר הבחין בילד מיוחד מחסידיו, הפסיק את ריקודו, ניגש אליו ופצח עמו בריקוד נלהב לקול תרועת החסידים | בהמשך, פיזז הרבי עם לפידי אש בוערים ועודד את השירה בעוז ובתעצומות (חסידים)חיים רוזנבוים
סקר חדש ודרמטי: גוש נתניהו והימין עם נתון שיא, האופוזיציה בשפל
סקר מנדטים חדש של חדשות 13 מציג תמונה דרמטית • גוש נתניהו מגיע לשיא של 55 מנדטים, האופוזיציה יורדת ל-50 | הליכוד וישר בשוויון של 20 מנדטים, המפלגות החרדיות יחד עם 15 מנדטים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בְּאַהֲבָה וְשִׂמְחָה רַבָּה | הקפות שניות בצל הרבי מזוועהיל
במרכז החסידות ברחוב שמואל הנביא בירושלים ערך האדמו"ר מזוועהיל את מעמד ההקפות שניות מתוך להב אש קודש, תוך שהוא, בניו וחסידיו מפזזים בעוז סביב הבמה עם ספרי התורה בידיהם (חסידים)חיים רוזנבוים
זירה מחרידה: בן 30 נהרג הערב בתאונה קשה וקטלנית בדרום
תאונה קטלנית בכביש 60 סמוך לעומר: צעיר כבן 13 נהרג בהתנגשות בין שני רכבים • פצוע נוסף במצב בינוני פונה לסורוקה • כוחות ההצלה: "מדובר בזירה מזעזעת עם פגיעות פח משמעותיות" • משטרה פתחה בחקירה (בארץ)מישאל לוי
מהנענועים ועד ההקפות; ימי החג בחצה"ק קרעטשניף סיגעט
כלל חסידי קרעטשניף סיגעט זכו לימי אורה בימי חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה בצל מורם ורבם האדמו"ר אשר ערך את התפילות והשולחנות הטהורים במרכז החסידות בירושלים | צפו בגלריה מסכממת (חסידים)חיים רוזנבוים