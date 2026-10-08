מג"ב איתר שני אקדחים ותחמושת שהוסלקו בביר נבאלה

צוותי איחוד הצלה הצילו הלילה את חייה של אישה בת 38 בבני ברק שפיתחה תגובה אלרגית חריפה לשומשום. חיים פוקס, חובש ותורן הלילה, הזריק לה אפיפן לאחר שנחשפה לשומשום. "פיתחה תגובה אלרגית חריפה וקשה שסיכנה את חייה" מסר פוקס, "לאחר שמצבה התייצב היא פונתה להמשך טיפול רפואי בבית חולים".

קובי רוזן