מבזקים נוספים
שורד השבי בעדות מצמררת: "זה מה שחשבתי כשהמחבל הצמיד נשק לראשי"
שורד השבי איתי רגב מספר על הרגע שבו מחבל הצמיד נשק לראשו • התחיל לומר 'שיר למעלות' והנשק הורחק | "הרגשתי שהקב"ה שומע אותי" (חרדים)איציק אוחנה
תחנת דלק פיראטית נחשפה בלב שכונת מגורים ביישוב ערבי בצפון | תיעוד
שוטרי תחנת עירון חשפו מיכל דלק ענק בחצר בית פרטי ביישוב הערבי בצפון • במקביל, המשטרה תפסה מפגע בטיחותי חמור שנמצא בברטעה | פעילות אכיפה משולבת (משטרה)קובי רוזן
אחרי האישה ששרדה את הזריקה: ההוצאה להורג הבאה כבר בוצעה
חות משבוע אחרי שכריסטה פייק שרדה שתי מנות של חומר ההוצאה להורג, מדינת טקסס ביצעה את ההליך הבא באותה שיטה ובאמצעות אותו חומר (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
פועל נפצע קשה בתאונת עבודה באתר בנייה בגליל העליון
פועל בן 30 נפצע במצב קשה בתאונת עבודה באתר בנייה במועצה אזורית הגליל העליון. הפועל סבל מחבלת ראש ופונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים זיו. התאונה אירעה בשעה 09:11 בבוקר.קובי רוזן
מרדף ברחובות: קשישה ניסתה להימלט מהרודף - ללא הצלחה
המחזה החריג תועד ברחוב והותיר את העוברים והשבים מבולבלים: קשישה שנעה עם עגלת קניות החלה להימלט במהירות, כשמשהו לא צפוי ממשיך להתקרב (חדשות בעולם)דני שפיץ
מסתערבי מג"ב עצרו מבוקש בפעילות טרור בדיר איסתיא
מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו הלילה מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור בכפר דיר איסתיא שבחטיבת אפרים. הפעילות בוצעה בהכוונת שב"כ ובשיתוף לוחמי צה"ל מחטיבת אפרים. המסתערבים נכנסו לכפר באופן סמוי, פשטו על בית המבוקש ועצרו אותו. החשוד הועבר להמשך חקירת שב"כ.קובי רוזן
חובש איחוד הצלה הציל אישה שפיתחה תגובה אלרגית לשומשום
צוותי איחוד הצלה הצילו הלילה את חייה של אישה בת 38 בבני ברק שפיתחה תגובה אלרגית חריפה לשומשום. חיים פוקס, חובש ותורן הלילה, הזריק לה אפיפן לאחר שנחשפה לשומשום. "פיתחה תגובה אלרגית חריפה וקשה שסיכנה את חייה" מסר פוקס, "לאחר שמצבה התייצב היא פונתה להמשך טיפול רפואי בבית חולים".קובי רוזן