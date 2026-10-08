פועל נפצע קשה בתאונת עבודה באתר בנייה בגליל העליון

מבזקים נוספים
המצלמה תיעדה: עיתונאי הכשיל שוטר במהלך המהומות בצרפת
תיעוד דרמטי מהעימותים ברחובות צרפת מציג אדם המזוהה עם התקשורת כשהוא שולח את רגלו לעבר שוטר במהלך ההתפרעויות (חדשות בעולם)דני שפיץ
"הייתי צריך להגיד לא": הידוען שון בלאיש סירב להצעה מפתה בגלל כשרות
הידוען והמפיק שון בלאיש שיתף את עוקביו כי סירב להצעה להשתתף בפאנל של תוכנית בישול בטלוויזיה • הסיבה: המנות משלבות בשר וחלב | "למרות שזה נורא מפתה, הייתי צריך להגיד לא" (חרדים)איציק אוחנה
הראשל"צ במתקפה על בן גביר: "אסור לתת יד למי שמפר את פסיקת חכמי התורה"
הראשל"צ הגר" יוסף קרא שלא להימשך אחר סיסמאות, יצא נגד עלייתו של השר בן גביר להר הבית בניגוד להלכה, והדגיש את חשיבות הציות לגדולי ישראל | צפו (חרדים)דוד הכהן
ההסכם המפתיע של ארה"ב עם איראן: "הם קיבלו את החצי התחתון"
במהלך קבלת הפנים לצוות נושאת המטוסים שחזרה ממשימתה, שר המלחמה האמריקני סיפר על "הסכם" משונה עם הצי האיראני והסביר מה עלה בגורל עשרות כלי השיט האיראניים (חדשות בעולם)דני שפיץ
שורד השבי בעדות מצמררת: "זה מה שחשבתי כשהמחבל הצמיד נשק לראשי"
שורד השבי איתי רגב מספר על הרגע שבו מחבל הצמיד נשק לראשו • התחיל לומר 'שיר למעלות' והנשק הורחק | "הרגשתי שהקב"ה שומע אותי" (חרדים)איציק אוחנה
תחנת דלק פיראטית נחשפה בלב שכונת מגורים ביישוב ערבי בצפון | תיעוד
שוטרי תחנת עירון חשפו מיכל דלק ענק בחצר בית פרטי ביישוב הערבי בצפון • במקביל, המשטרה תפסה מפגע בטיחותי חמור שנמצא בברטעה | פעילות אכיפה משולבת (משטרה)קובי רוזן
אחרי האישה ששרדה את הזריקה: ההוצאה להורג הבאה כבר בוצעה
חות משבוע אחרי שכריסטה פייק שרדה שתי מנות של חומר ההוצאה להורג, מדינת טקסס ביצעה את ההליך הבא באותה שיטה ובאמצעות אותו חומר (חדשות בעולם)דני שפיץ
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