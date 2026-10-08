פועל נפצע במצב בינוני בתאונת עבודה במפעל במטה אשר

מבזקים נוספים
אחרי הצלילה בסקרים: וינטר מאמץ את השיטה המוכרת - ומשתלח בחרדים
עופר וינטר, לוחם מוערך המתיימר לייצג את הציבור הימני בישראל בבחירות הקרובות, ראה בימים האחרונים את הסקרים הולכים ודועכים | היום הוא בחר לאמץ את השיטה הישנה והמוכרת: הכה בחרדים והצל את המפלגה (חדשות, סקירה)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)כיכר השבת
זוועה באוקראינה: שני אוטובוסים מלאים באזרחים הותקפו - 33 נהרגו
גורמי הצלה באוקראינה מדווחים על אירוע חריג, במסגרתו פצצות גלישה רוסיות פגעו בשני אוטובוסים בעיר קרמטורסק שבמחוז דונייצק והרגו 33 בני אדם | לפי הדיווחים, 18 בני אדם נוספים נפצעו בתקיפה החריגה |במקביל, אוקראינה מתמודדת עם גל תקיפות רוסיות גובר ברחבי המדינה, ובקייב מזהירים מפני מחסור חמור במערכות יירוט (חדשות)כיכר השבת
מוטי לייטנר ומפלגת הציבור החרדי יתייצבו להפגנה נגד הפלג היום
צפי לעימותים: במפלגת 'הציבור החרדי' מתכוונים למחות ולהפגין מול הפלג הירושלמי בהפגנות הערב. יו"ר המפלגה לייטנר ישתתף וגם יתן הצהרה בשטח.
אחרי הפרסומים - צה"ל חושף: תלמידי ישיבות עריקים נעצרו הלילה
לאחר ביקורת שהושמעה בתקשורת הכללית על מניעת מעצרים יזומה מצד מפגינים חרדים, בצה"ל טוענים כי כל עריק שאליו הצליחה המשטרה הצבאית להגיע - נעצר בסופו של דבר | לכיכר השבת נודע כי אכן נעצרו הלילה מספר תלמידי ישיבות (חרדים)כיכר השבת
בלי לשלם שקל: מהנדס גייס את הבינה המלאכותית ובנה לאדובי מתחרה חינמי
אחרי שזעם על מודל המנויים ודמי הביטול, המהנדס האמריקאי רתם את הבינה המלאכותית ובנה מחדש 7 תוכנות עריכה מקצועיות | כעת הן מוצעות בחינם ובקוד פתוח – והרשת כבר נסערת (חדשות בעולם)דני שפיץ
זוועה בכביש המוות: תושבי העיר הכבושה יוצאים למסע קטלני כדי להשיג אוכל
תושבי אולשקי שבמחוז חרסון, הנמצאת בשליטה רוסית סמוך לקו החזית, מדווחים על מחסור חמור במזון, מים ותרופות | מי שמנסה לצאת מהעיר כדי להצטייד נאלץ לעבור בכביש ממוקש החשוף לתקיפות רחפנים – ותושבים מזהירים כי האפשרות להישאר בעיר עלולה להסתיים ברעב | כך נראה מצור ב-2026 (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר