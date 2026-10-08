פועל נפצע במצב בינוני בתאונת עבודה במפעל במטה אשר

לאחר ביקורת שהושמעה בתקשורת הכללית על מניעת מעצרים יזומה מצד מפגינים חרדים, בצה"ל טוענים כי כל עריק שאליו הצליחה המשטרה הצבאית להגיע - נעצר בסופו של דבר | לכיכר השבת נודע כי אכן נעצרו הלילה מספר תלמידי ישיבות (חרדים)

כיכר השבת