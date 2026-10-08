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תבדקו במקפיא: גוף זר נמצא בגלידה - משרד הבריאות מודיע על ריקול

משרד הבריאות בשיתוף עם בן אנד ג'ריס על איסוף יזום של אחת מגלידות החברה בעקבות ממצא גוף זר באחד המוצרים | זה המוצר שאתם נדרשים להחזיר (חדשות) 

כה
כיכר השבת
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הגלידה (צילום: בן אנד ג'ריס)

מפעל מוצרי איכות אמריקאים בן אנד ג'ריס קורא להחזרת המוצר גלידת חלב ודבש בן & ג'ריס, בהחלטה משותפת עם משרד הבריאות.

החברה הודיעה כי בעקבות תלונת צרכן על המצאות גוף זר דמוי פלסטיק בגלידת חלב ודבש, למען הזהירות הוחלט לבצע החזרה יזומה.

שם המוצר: חלב ודבש מותג: גלידת בן & ג'ריס תכולה: 432 גרם

שם יצרן: מוצרי איכות אמריקאים

תאריך תפוגה: עדיף להשתמש לפני התאריך המודפס בתחתית המיכל 07/05/27, 08/05/27, 25/11/27

ברקוד: 7290018441527

צרכנים שיש להם את המוצר מתבקשים לא לצרוך אותו.

בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות מפעל מוצרי איכות אמריקאיים אוסף את המוצר מדרכי השיווק.

לפניות office@benjerry.co.il או בטלפון 08-9437474 שלוחה 2
משרד הבריאותריקולבן אנד ג'ריס

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