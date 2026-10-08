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תבדקו במקפיא: גוף זר נמצא בגלידה - משרד הבריאות מודיע על ריקול

משרד הבריאות בשיתוף עם בן אנד ג'ריס על איסוף יזום של אחת מגלידות החברה בעקבות ממצא גוף זר באחד המוצרים | זה המוצר שאתם נדרשים להחזיר (חדשות)