מפעל מוצרי איכות אמריקאים בן אנד ג'ריס קורא להחזרת המוצר גלידת חלב ודבש בן & ג'ריס, בהחלטה משותפת עם משרד הבריאות.
החברה הודיעה כי בעקבות תלונת צרכן על המצאות גוף זר דמוי פלסטיק בגלידת חלב ודבש, למען הזהירות הוחלט לבצע החזרה יזומה.
שם המוצר: חלב ודבש מותג: גלידת בן & ג'ריס תכולה: 432 גרם
שם יצרן: מוצרי איכות אמריקאים
תאריך תפוגה: עדיף להשתמש לפני התאריך המודפס בתחתית המיכל 07/05/27, 08/05/27, 25/11/27
ברקוד: 7290018441527
צרכנים שיש להם את המוצר מתבקשים לא לצרוך אותו.
בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות מפעל מוצרי איכות אמריקאיים אוסף את המוצר מדרכי השיווק.
לפניות office@benjerry.co.il או בטלפון 08-9437474 שלוחה 2