הפלג הירושלמי החל במחאתו נגד מעצרם של לומדי התורה, המשטרה הודיעה על חסימת כביש 4 לתנועה, במקביל, הרכבת הקלה בירושלים הפסיקה את פעילותה | צפי לשיבושים קשים במספר אזורים בדגש על ירושלים ובני ברק (חדשות)

כיכר השבת