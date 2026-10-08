מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00

מבזקים נוספים
מאסר עולם ופיצוי של 4 מיליון שקלים למחבל שרצח את עמית בן יגאל
בית המשפט הצבאי גזר היום מאסר עולם על נד'מי אבו-בכר • המחבל השליך לבנה במשקל 11 ק"ג והרג את סמ"ר בן יגאל ז"ל | סוף המעגל המשפטי (צבא וביטחון)ב. ניסני
תאונת דרכים בכביש 90: 4 פצועים כולל אישה שפונתה במסוק
תאונת דרכים בין שני רכבים אירעה בשעה 14:55 בכביש 90 סמוך לצומת מנוחה. צוותי מד"א פינו 4 פצועים: אישה בת 31 פונתה במסוק לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בחזה ובבטן, ו-3 נפגעים נוספים במצב קל.קובי רוזן
מאות מפגינים חוסמים את הכניסה לירושלים בגשר המיתרים
מאות מפגינים חוסמים את הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים. במקביל, עשרות מפגינים התחילו להתאסף ברחוב בר אילן ומשבשים את התנועה. המשטרה מתגברת כוחות ונערכת לאכיפת הסדר הציבורי ולפינוי הצירים במידת הצורך. שוטרי אגף התנועה מפנים את התנועה לצירים חלופיים, והנהגים מתבקשים להישמע להנחיות ולהימנע מהגעה למקום.קובי רוזן
החלה הפגנת הפלג | כביש 4 נחסם לתנועה | תיעוד: המפגינים יורדים לכביש - אחד מהם נדרס
הפלג הירושלמי החל במחאתו נגד מעצרם של לומדי התורה, המשטרה הודיעה על חסימת כביש 4 לתנועה, במקביל, הרכבת הקלה בירושלים הפסיקה את פעילותה | צפי לשיבושים קשים במספר אזורים בדגש על ירושלים ובני ברק (חדשות)כיכר השבת
שב"כ חושף חולייה בדואית שניסתה להקים גדוד צבאי - כמו ביו"ש ועזה
שב"כ: 72 תושבי הנגב נעצרו מתחילת השנה בחשד לפעילות ביטחונית – נחשפה חוליה שתכננה להקים גדוד צבאי | 67 מהעצורים הם אזרחי ישראל בעלי תעודת זהות כחולה, וכ-50 כתבי אישום כבר הוגשו בפרשות השונות | בשב"כ חשפו גם חוליה משגב שלום שתכננה להקים "גדוד צבאי" בלב ישראל (חדשות)כיכר השבת
החלה הפגנת הפלג | כביש 4 נחסם לתנועה | תיעוד: המפגינים יורדים לכביש - אחד מהם נדרס
הפלג הירושלמי החל במחאתו נגד מעצרם של לומדי התורה, המשטרה הודיעה על חסימת כביש 4 לתנועה, במקביל, הרכבת הקלה בירושלים הפסיקה את פעילותה | צפי לשיבושים קשים במספר אזורים בדגש על ירושלים ובני ברק (חדשות)כיכר השבת
תאונה בכביש 4: שלושה נפגעים, אחד במצב בינוני
שלושה נהגים נפגעו בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לצומת מסריק, בה היו מעורבים שלושה כלי רכב. נהג בן 65 נפצע באורח בינוני וסובל מחבלות ופציעות בגפיים ובראש, נהג בן 50 נפצע במצב קל עד בינוני, ונהג שלישי בן 30 נפצע באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, והנפגע הבינוני פונה לבית החולים.קובי רוזן
החזית העממית: הסכמנו עם פתח וחמאס לדחות את הבחירות ברשות הפלסטינית בשנה
ארגון הטרור הפלסטיני החזית העממית הודיע לערוץ א-תלפזיון אלערבי הקטרי כי הושגה הסכמה עם פתח וחמאס לדחות בשנה את מועד הבחירות ברשות הפלסטינית.קובי אטינגר