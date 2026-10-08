מבזקים נוספים
דרס ונעצר - עכשיו ישלם את מחיר הטיפשות שלו ורשעות המפגינים | מעייריב
עימותים חריפים של שוטרים עם מפגיני הפלג הירושלמי | מחריף העימות בין הנציגים החרדים לשר בן גביר - שצוחק כל הדרך אל הקלפי | מעמד היסטורי נערך בהיכל ישיבת החפץ חיים בראדין | הרשות להגנת הפרטיות הכריעה: משרד החינוך פגע באלפי חרדים | פגישת האדמו"ר עם זקן הפוסקים הגר"א נבנצל (מעייריב)איצלה כץ
נתניהו מאשים את אנשי קפלן מאחורי ההפגנות היום: "לא מייצגות את רוב הציבור החרדי"
הפצלגה החרדית טענה כי מאחורי מימון הפגנות הפלג הירושלמי היום עומדים אנשי "מחאת קפלן שאליהם חברו גורמים קיצוניים המובילים הפגנות אלימות ומסכנות חיים" | כך הגיבו ב"וועדה להצלת עולם התורה" (חרדים)דניאל הרץ
זקני החסידים ניגנו עם הכינורות; תיעוד הוד מימי החג בחצה"ק באבוב 45
ימי החג עברו על אלפי חסידי באבוב 45 בנעימים, תחת צילו של האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק | צפו בתיעודים מעריכת השולחנות הטהורים כאשר זקני החסידות ופרחיה מנגנים בכינורות מתחת לכסא האדמו"ר, חלוקת הפרסים לכלל הבחורים, וכן מעבודת הקודש ביום הושענא רבה ומוצאי שמחת תורה (חסידים)חיים רוזנבוים
הולכת רגל במצב אנוש לאחר שנפגעה מרכב בכביש 85
אישה כבת 40 נפגעה קשה מרכב בכביש 85 סמוך לאיזור התעשייה בר-לב. צוותי מד"א מבצעים פעולות החייאה בפצועה שסובלת מחבלה רב מערכתית. התאונה אירעה בשעה 19:23.קובי רוזן
משפחות שכולות בתביעת ענק נגד אייל ברקוביץ'
פורום דין וצדק ובני משפחות שכולות הגישו תביעת לשון הרע בעקבות הצגתם בתוכנית "מוריה וברקו", ודוחים את הטענה כי הם מופעלים בידי ראש הממשלה והליכוד (משפט)משה כהן
חמור: מידע רפואי על 21 אלף תלמידי חינוך מיוחד מהמגזר החרדי דלף
המידע נגע לתלמידים מהמגזר החרדי והגיע לגורמים בלתי מורשים; הרשות להגנת הפרטיות קבעה כי משרד החינוך הפר את החוק ותקנות אבטחת המידע (משפט)כיכר השבת
משטרה שומעת? תראו אותו משתולל | נשיא העליון מתנצל בפני החרדים • צפו
סערת הטלפונים הכשרים: נשיא העליון מתנצל בפני המגזר החרדי | מחאת הפלג הירושלמי: כאוס ועומסי ענק בבני ברק | בית המשפט קבע: ח"כ עופר כסיף הורשע בתקיפת שוטר | תלמידי ישיבות נעצרו הלילה: צה"ל מגיב לביקורת | בוז ודגלי חיזבאללה: ראש עיריית ניו יורק הותקף בעצרת זיכרון | עשרות הרוגים בתקיפה קטלנית באוקראינה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
איזנקוט חושף: השאירו על קבר בני הודעה מאיימת, התלבטתי מה לעשות
יו"ר ישר! חושף מכתב איומים שהושאר על קבר בנו גל ז"ל • האשמות חמורות: נתניהו זייף דוחות ומסר גרסאות כוזבות | ריאיון דרמטי (פוליטי מדיני)יוני גבאי