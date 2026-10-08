ימי החג עברו על אלפי חסידי באבוב 45 בנעימים, תחת צילו של האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק | צפו בתיעודים מעריכת השולחנות הטהורים כאשר זקני החסידות ופרחיה מנגנים בכינורות מתחת לכסא האדמו"ר, חלוקת הפרסים לכלל הבחורים, וכן מעבודת הקודש ביום הושענא רבה ומוצאי שמחת תורה (חסידים)

חיים רוזנבוים