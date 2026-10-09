השחקן המתקרב חשף בראיון: ביטלו לו קמפיין פרסום גדול בגלל שמירת שבת • 'אמרתי אם הקב"ה לוקח ממני את זה, זה לטובה' | הראיון המלא (ציצית)

איציק אוחנה