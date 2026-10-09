כתבי אישום הוגשו הבוקר (שישי) נגד שלושה חשודים שהחזיקו בטיל מסוג מטאדור שנגנב מצה"ל ותיעדו עצמם אוחזים בו. מדובר בשוהה בלתי חוקי בן 22 מיהודה ושומרון ובשני תושבי שפרעם בני 22 ו-24, שנעצרו בעקבות פעילות אופרטיבית של לוחמי יס"מ גליל ויחידת היג"ל של ימ"ר צפון.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הכוחות איתרו ב-5 בספטמבר האחרון את אמצעי הלחימה החריג בשטח הסמוך לעיר שפרעם באזור הגליל, במהלך פעילות מודיעינית ממוקדת. הטיל מסוג מטאדור, נשק חדשני המיוצר על ידי ענקית הנשק הישראלית רפא"ל, הוא בעל יכולות דיוק קטלניות ומשמש את לוחמי צה"ל בפעולות מבצעיות.

במהלך חקירתם של שני הנאשמים הראשונים במשרדי ימ"ר גליל, התברר כי לשניים שותף נוסף בהחזקת אמצעי הלחימה הקטלני. החוקרים גילו שגם הוא תיעד את עצמו אוחז בטיל, ועל כן נעצר אף הוא לחקירה. התיעודים העצמיים של החשודים אוחזים בנשק הצבאי הגנוב שימשו ראיה מרכזית בחקירה.

בתום שלב החקירה, הוגשו כתבי האישום באמצעות פרקליטות מחוז חיפה בבית המשפט המחוזי בחיפה, לצד בקשה למעצרם של השלושה עד תום ההליכים המשפטיים. המשטרה מציינת כי מדובר בחלק ממאבקה המתמשך בתופעת החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים בידי גורמים פליליים.

כידוע, טיל המטאדור הוא רקטה קלה באורך של כ-10 ס"מ וטווח הפגיעה שלה מגיע עד חצי קילומטר. הנשק מאפשר נשיאה קלילה על כתף הלוחמים ויכולות הדיוק שלו קטלניות. הוא משמש את לוחמי צה"ל בפעולות המכונות 'סיר לחץ' בשל יכולתו לחדור מבני בטון ורכבים משוריינים.

מתחילת השנה נתפסו על ידי שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב מעל 700 אמצעי לחימה קטלניים, והכוחות עצרו חמושים "על חם" במסגרת המאבק בפשיעה האלימה. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון הציבור תוך איתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים וסיכול אירועי אלימות ופשיעה חמורה, ולמיצוי הדין עם העבריינים.

המעצר מצטרף לשרשרת פעילויות אכיפה נרחבות שמבצעת משטרת ישראל בימים אלו במסגרת המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים ובפעילות עבריינית של גורמים המחזיקים בנשק צבאי גנוב. רק לפני מספר ימים נעצרו עשרות שוהים בלתי חוקיים באזור נצרת במהלך פעילות אכיפה נרחבת, ובמקביל נמשכות הפשיטות על מקומות מסתור ומבנים נטושים ברחבי הארץ.