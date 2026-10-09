איתי תורג'מן ( צילום: אור גפן, יח״צ )

השחקן איתי תורג'מן, המקורב לדת ולמסורת היהודית, חשף השבוע בראיון ל'ישראל בידור' על מחיר שמירת השבת בעולם הפרסום והבידור. "ביטלו לי קמפיין פרסום גדול בגלל שאני שומר שבת", גילה תורג'מן, "שמחתי מאוד ואמרתי אם הקדוש ברוך הוא לוקח ממני את הדבר הזה, זה הכי לטובה בעולם".

תורג'מן, שחזר בתשובה בשנים האחרונות, מקפיד על שמירת שבת וכשרות ומניח תפילין מדי יום. בראיון שהעניק בעבר הוא סיפר: "אני מתפלל ומניח תפילין כל בוקר, אחר כך אני אומר את 'התיקון הכללי' של רבי נחמן".

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השחקן המצליח, שנשוי לטליה מזוז, סיפר בעבר על תהליך ההתקרבות שלו: "החזרה שלי בתשובה וההתקרבות שלי לדת ולהשם יתברך - חתומה על החתונה שלי ועל מי שאני כיום. אני ורעייתי שומרים שבת ביחד ולומדים תורה - אנחנו חיים גם את העולם ואת החיים האלה ובתוך החיים האלה התורה מצילה אותנו". הידוען המוכר סירב לתוכנית בישול מפורסמת: "תהיו נאמנים לעקרונות שלכם" איציק אוחנה | 08.10.26 בראיון נוסף הסביר תורג'מן את גישתו לדת: "היום התורה מלמדת אותי הכול, כל מה שאני צריך להבין על המורכבות של האדם, של האדם לאשתו, לעולם, אני לומד אך ורק מהתורה - החוקים שבתורה מייצרים חופש, דווקא כי יש גבולות ומסגרת שכביכול מגבילה, דווקא שם יש חופש ואור גדול". תורג'מן מרבה להתפלל בקברי צדיקים, ובסוף השבוע האחרון טס לאומן להתפלל על ציון רבי נחמן מברסלב. לאחר הביקור הוא שיתף ברשת החברתית: "שנים שהיה לי קשה מאוד להתפלל (תפילה חופשית) יש משהו בתפילה שמעביר מאה אחוז אחריות על הצד השני". "אני לא עובד ככה עם הבורא שלי", הסביר השחקן: "אני פועל, עושה, מתאמץ, מסתכל לאמת שלי בפנים, עושה חשבון נפש, מנסה מיליון פעם ואז התפילה היא עזרה שמיימית לפעולה ארצית שאני עושה פה למטה. קודם אני פועל ואז מתפלל שזה יצליח לי".

תורג'מן באומן ( צילום: אינסטגרם )

תורג'מן גם מקפיד על מעשי חסד קבועים. כבר שנה שהוא לוקח חלק ביוזמה אישית של כמה חברים - בכל יום חמישי הם הולכים לסופר, מעמיסים עגלות באוכל ונוסעים לחלק ל-26 משפחות לפני שבת. "אין שום דבר בחיים שעושה לי כל כך כיף ושאני מאושר ממנו כמו הדבר הזה", סיפר בעבר.

לפני כשנה חגגו תורג'מן ורעייתו ברית מילה לבנם הבכור. באירוע מצומצם שנערך בהשתתפות חברים ובני משפחה, האבא איתי שימש כסנדק. ויקרא שמו בישראל: לביא יוסף. בראיון שקדם לכך הוא סיפר: "אני הולך עם ציצית וכיפה - הוא יהיה בזה איתנו, הוא ילמד להגיד 'שמע ישראל', הוא יהיה ילד יהודי, מתוק, חמוד, שיבוא איתי לבית הכנסת בשבת בבוקר ויאסוף סוכריות".