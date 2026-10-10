נעצרו שני חשודים בעימות אלים בכפר סבא על רקע מקום חנייה

אסף רג'ואן מגולל את רגעי האימה בטיסת פליי דובאי • חשף התנהגות חשודה של צוות האוויר במהלך הדרמה | "ראיתי אותו מתחיל לשחרר את האזיקונים" (בארץ)

כיכר השבת