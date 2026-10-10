צה"ל חיסל מחבלי נוח'בה ומפקד נ"ט של גא"פ ברצועת עזה

מבזקים נוספים
הנוסע שהציל את המטוס חושף התנהגות מחשידה של הדיילים
אסף רג'ואן מגולל את רגעי האימה בטיסת פליי דובאי • חשף התנהגות חשודה של צוות האוויר במהלך הדרמה | "ראיתי אותו מתחיל לשחרר את האזיקונים" (בארץ)כיכר השבת
חודשים אחרי המלחמה וברקע איומי טראמפ: נחשף מה מתרחש באיראן
דיווח: טהרן שיקמה מערכי ייצור טילים וכטב"מים • רוסיה מסייעת בחידוש המלאים | בסתירה להצהרות ממשל טראמפ (בעולם)יוסי נכטיגל
צעיר נפצע בינוני מאלימות בבני ברק
צעיר בן 25 נפצע בינוני בראשו ברחוב אלישע בבני ברק במהלך אירוע אלימות בליל שבת. לפי תורן השבת של איחוד הצלה יהודה ג'יבלי, הצעיר נפגע מחפץ שהושלך עליו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות, והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני.קובי רוזן
וינטר: אמשיך במירוץ עד הסוף ללא קשר לסקרים
אלי וינטר הצהיר כי ימשיך במירוץ לראשות הממשלה עד הסוף, ללא קשר לתוצאות הסקרים.כיכר השבת
קו אדום בבני ברק: צעיר נפצע בינוני מאירוע אלימות בליל שבת
תופעת האלימות והתקהלויות נוער השוליים ברחובות העיר בלילי שבתות הגיעה לשיא חמור בליל שבת האחרון, כאשר צעיר כבן 25 נפגע בראשו מחפץ שהושלך לעברו ופונה במצב בינוני לבית החולים (בארץ)חזקי שטרן
בני גנץ מכריז רשמית: "אני רץ עד הסוף, מי שטוען שאני שורף קולות - משקר ומפחד"
יו"ר כחול לבן תוקף את שני הגושים שמתנגדים לאחדות • 'אנחנו בדרך לאסון - חייבים להציל את המדינה' | מסרב לפרוש ומצהיר שירוץ עד הסוף (פוליטי מדיני)דוד הכהן
נעצרו שני חשודים בעימות אלים בכפר סבא על רקע מקום חנייה
משטרת ישראל עצרה שני חשודים (תושבי קדימה-צורן, בני 20 ו-60) בחשד למעורבות בעימות אלים בכפר סבא. הסכסוך התפתח על רקע מקום חנייה, ובמהלכו על פי החשד איים אחד המעורבים באמצעות נשק. באירוע לא היו נפגעים. שוטרי תחנת כפר סבא פתחו בחקירה עם קבלת הדיווח, אספו ממצאים וביצעו סריקות שהובילו למעצר החשודים.קובי רוזן