יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, פרסם הצהרה שבה תקף את שני הגושים הפוליטיים והכריז כי ימשיך במערכת הבחירות עד הסוף. "אנחנו בדרך לאסון. חייבים לעצור ולהציל את המדינה".

גנץ הטיח בפוליטיקאים משני הגושים והאשים אותם בהתנגדות לאחדות שהוא מקדם. "הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי, הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית", ציין. לדבריו, "הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב".

בהמשך הצהרתו הבהיר גנץ כי החליט להמשיך במאבק למען האחדות. "אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, על מנת להילחם באויבינו אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף", הדגיש.

גנץ התייחס גם לטענות בדבר 'שריפת קולות' והבהיר: "אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות משקר ומפחד - מי שמצביע לי, מצביע לאחדות, ולא לגושים". לדבריו, "יש לפחות שישה מנדטים שרוצים להצביע לנו. לכם אני אומר: אתם לא לבד. תצביעו - ונציל את המדינה".

בהודעת 'כחול לבן' ציינו כי החל מהערב ועד לבחירות תצא המפלגה בקמפיין נרחב תחת הסיסמה "בוחרים אחדות, מצילים את המדינה". הקמפיין נועד להדגיש לציבור הבוחרים שאין פתרון אחר מלבד אחדות וכחול לבן היא המפלגה היחידה במפה הפוליטית שמתחייבת לכך, על פי ההודעה.