צעיר נפצע בינוני מאלימות בבני ברק

משטרת ישראל עצרה שני חשודים (תושבי קדימה-צורן, בני 20 ו-60) בחשד למעורבות בעימות אלים בכפר סבא. הסכסוך התפתח על רקע מקום חנייה, ובמהלכו על פי החשד איים אחד המעורבים באמצעות נשק. באירוע לא היו נפגעים. שוטרי תחנת כפר סבא פתחו בחקירה עם קבלת הדיווח, אספו ממצאים וביצעו סריקות שהובילו למעצר החשודים.

קובי רוזן