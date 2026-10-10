חודשים אחרי המלחמה וברקע איומי טראמפ: נחשף מה מתרחש באיראן

מטוס חיל האוויר בדרך לתקיפה. אילוסטרציה ( צילום: דובר צה''ל )

סוכנות הידיעות "בלומברג" דיווחה היום (שבת) כי איראן הצליחה לשקם את מפעלי הטילים והכטב"מים שלה, זאת למרות חודשים של תקיפות אמריקניות וישראליות. הדיווח עומד בסתירה ישירה לטענות ממשל טראמפ לפיהן התשתיות הצבאיות-תעשייתיות של איראן הושמדו כליל.

על פי הדיווח, גורמים מערביים מעריכים כי טהרן נותרה מצוידת היטב בטילים בליסטיים ובאמצעי לחימה נגד ספינות, וכי היא מסוגלת לייצר טילים חדשים במהירות. לפי המקורות, רוסיה מספקת לאיראן טילים וסיוע בחידוש המלאים, מה שמשפר את מוכנותה הצבאית. הדיווח מצביע על הסלמה במפרץ הפרסי. לפי הצי הבריטי, טהרן הגבירה את הפגיעה בכלי שיט באזור מצר הורמוז - לפחות 10 כלי שיט נפגעו במהלך השבוע האחרון. התקיפות מתבצעות באמצעות טילים וכטב"מים שאיראן מייצרת במתקניה. הדיווח עומד בסתירה להצהרות שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' והבית הלבן, שטענו כי התשתיות הצבאיות-תעשייתיות של איראן הושמדו כליל במבצעים הקודמים. הגסת' אמר השבוע במהלך קבלת פנים לצוות נושאת המטוסים USS Abraham Lincoln כי "עשיתם הסדר" עם הצי האיראני, והוסיף: "החלטנו לחלוק את האוקיינוס עם הצי האיראני - הם קיבלו את החצי התחתון".

הנשיא דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

הנשיא דונלד טראמפ נמנע מהסלמה ומהנחתת תקיפות נוספות לקראת בחירות האמצע בנובמבר. טראמפ פרסם השבוע הודעה בה הבהיר כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שייערכו ב-3 בנובמבר. "אנחנו מקיימים דיונים פרודוקטיביים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב ברשת החברתית Truth Social.

על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', בפנטגון גובשה תוכנית למבצע ממוקד ואינטנסיבי בן 3 ימים נגד מערכי הטילים, הכטב"מים ומתקני האנרגיה של משמרות המהפכה. התוכנית כוללת תקיפות במערכי הטילים והכטב"מים של איראן, מתקני אנרגיה, ותשתיות פיקוד של משמרות המהפכה. עם זאת, טראמפ נותר מהוסס ודחה לאחרונה מספר הצעות לתקיפה נרחבת.

הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) להשלים באופן מיידי את ההיערכות לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. מקורות אמריקניים וישראליים התבטאו כי חידוש הלחימה עשוי להתרחש עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית.