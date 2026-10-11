קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הטיגריסים ונפצע אנושות 

מבזקים נוספים
ניחוח של קדושה | הבחורים מאירופה סיירו במעון המיתולוגי בברוקלין
בחורי סאטמר מלונדון אשר הגיעו לארה"ב לשהות בצילו של האדמו"ר לימי החג בחודש תשרי, זכו לשעה של קורת רוח עת נכנסו לסיור במעונו ההיסטורי של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' זי"ע בווילאמסבורג | במהלך הסיור שמעו זיכרונות הוד קדומים מהמשמשים והגבאים, וכן חזו מקרוב בחפצי הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
האם אתם מכירים את הגור המתוק קובוסי המים? | סימן הלב על האף שריגש את כולם
גור קובוס מים זכר נולד בספארי ברמת גן עם סימן בצורת לב על אפו • עבר בהצלחה את החודשים הראשונים והרגישים לחייו | המראה המיוחד ממשיך לרגש (מעניין)מישאל לוי
צמד שודדים התחרטו על הרגע שבו השליח פתח את התיק
השליח הבחין בשני החשודים מתקרבים אליו במהלך מסירת הזמנה לילית, והפך את המפגש לעימות אלים שתועד במצלמת אבטחה (חדשות בעולם)דני שפיץ
גנץ מזכיר: "לפני 3 שנים נכנסתי לקבינט המלחמה - היום חוזרים למאבקי גוש מול גוש"
יו"ר כחול לבן מפרסם פוסט מיוחד 3 שנים אחרי הקמת קבינט המלחמה • "לא ידעתי מה מצפה לי כשאגיע ללשכת ראש הממשלה" | "המדינה עומדת שוב בפני סכנה ממשית" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט הגיע לבית המשפט והתעמת עם הנוכחים: "אני לא חייב לכם תשובה"
במהלך הגעתו לבית המשפט להעיד במשפט נתניהו, איילה חסון, כנרת בראשי ונוכחים נוספים דרשו מאביחי מנדלבליט להתייחס לטענות על תיק השוחד נגד נתניהו | היועמ"ש לשעבר פנה לאנשי משמר בתי המשפט וביקש שיתערבו וסירב להשיב (חוק ומשפט)משה כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
ארה"ב השביתה ספינת מטען שניסתה לשבור מצור על איראן
מטוס קרב אמריקאי השבית באמצעות ירי מדויק את ספינת המטען Ocean Molica במפרץ עומאן. הספינה יצאה מנמל איראני וניסתה לשבור את המצור, אך לא צייתה להנחיות ולקריאות לעצור. פיקוד מרכז של ארה"ב ביצע את התקיפה לאכיפת המצור.קובי אטינגר
אביחי מנדלבליט מגיע להעיד במשפט נתניהו: אלו השאלות שמחכות לו
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט יעלה לדוכן העדים לבקשת סנגורי ראש הממשלה | במוקד העדות: אישורי החקירה נגד נתניהו ותרגיל החקירה שהופעל נגד ניר חפץ (משפט)משה כהן