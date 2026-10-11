הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ביבנה ופונתה במצב בינוני

אלפים מתושבי וויליאמסבורג התכנסו בשבוע שעבר לסעודת הילולא לזכרו של הרה"ק מריבניץ זי"ע, אשר בחיי חיותו היווה קרן אור על הדור האחרון | הסעודה נערכה בהיכל בית המדרש 'אור החיים' שנבנה לזכרו, ובמעמד נשאו דברים ונאמו חשובי הרבנים ומשמשיו בקודש, שהרחיבו על דמותו היוקדת של עמוד האש אשר הלך לפני המחנה להאיר להם את הדרך | בסיום הסעודה עברו המשתתפים לפני שולחן הכבוד, שם זכו לחבוש לרגע קט על ראשם את הכובע של בעל ההילולא זי"ע (חסידים)

חיים רוזנבוים