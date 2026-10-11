יו"ר כחול לבן, שר הביטחון לשעבר בני גנץ, פרסם הבוקר (ראשון) פוסט מיוחד לציון 3 שנים להקמת קבינט המלחמה. בפוסט הוא חושף פרטים על אותו יום דרמטי ב-11 באוקטובר 2023, ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה בשמחת תורה.

"ב-11.10.23 בשעות הבוקר נכנסתי ללשכת ראש הממשלה בקריה ואמרתי לבנימין נתניהו שנגמרו המשחקים. היום חותמים, ואנחנו מקימים את קבינט המלחמה", כתב גנץ. לדבריו, "לא ידעתי עדיין מה מצפה לי כמה שעות אחר כך כשאוזעק בבהילות ללשכת ראש הממשלה ותוצג לי התוכנית לתקוף בלבנון".

גנץ מסר כי אמר לצוותו באותם ימים: "אנחנו נכנסים למלחמה קיומית, ואם בזמנים כאלו אני לא אהיה בממשלה - אז בשביל מה בכלל נכנסתי לפוליטיקה? שזה לא משנה מה יהיו ההשלכות".

יו"ר כחול לבן העביר מסר חריף על המצב הנוכחי: "ב-11.10.26, מדינת ישראל עומדת שוב בפני סכנה ממשית לעתידה. הקונספציה הפוליטית ששלטה בישראל ודרדרה אותנו למחדל השבעה באוקטובר חזרה על סטרואידים".

"חזרנו למאבקי הגוש מול גוש", טען גנץ. "הורדנו מסדר היום את היכולת לטפל באיראן, בעזה, בלבנון ובמשרתים שלנו - ושוב אנחנו מתרכזים בכן ביבי או לא ביבי".

גנץ התייחס לאזהרות שמקבל מהדרך הפוליטית שבחר: "כמו לפני שלוש שנים, יש שמזהירים אותי מהדרך הפוליטית שבחרתי. הם לא מעניינים אותי. אני בפוליטיקה כדי לעשות את מה שנכון למדינה - בין אם זה יביא לי 40 מנדטים או 4 מנדטים".