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"אמרתי לביבי די למשחקים"

גנץ מזכיר: "לפני 3 שנים נכנסתי לקבינט המלחמה - היום חוזרים למאבקי גוש מול גוש"

יו"ר כחול לבן מפרסם פוסט מיוחד 3 שנים אחרי הקמת קבינט המלחמה • "לא ידעתי מה מצפה לי כשאגיע ללשכת ראש הממשלה" | "המדינה עומדת שוב בפני סכנה ממשית" (פוליטי מדיני)

יג
יוני גבאי
כיכר השבת |
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כינוס קבינט המלחמה | ארכיון (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

יו"ר כחול לבן, שר הביטחון לשעבר , פרסם הבוקר (ראשון) פוסט מיוחד לציון 3 שנים להקמת קבינט המלחמה. בפוסט הוא חושף פרטים על אותו יום דרמטי ב-11 באוקטובר 2023, ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה בשמחת תורה.

"ב-11.10.23 בשעות הבוקר נכנסתי ללשכת ראש הממשלה בקריה ואמרתי לבנימין נתניהו שנגמרו המשחקים. היום חותמים, ואנחנו מקימים את קבינט המלחמה", כתב גנץ. לדבריו, "לא ידעתי עדיין מה מצפה לי כמה שעות אחר כך כשאוזעק בבהילות ללשכת ראש הממשלה ותוצג לי התוכנית לתקוף בלבנון".

גנץ מסר כי אמר לצוותו באותם ימים: "אנחנו נכנסים למלחמה קיומית, ואם בזמנים כאלו אני לא אהיה בממשלה - אז בשביל מה בכלל נכנסתי לפוליטיקה? שזה לא משנה מה יהיו ההשלכות".

יו"ר כחול לבן העביר מסר חריף על המצב הנוכחי: "ב-11.10.26, מדינת ישראל עומדת שוב בפני סכנה ממשית לעתידה. הקונספציה הפוליטית ששלטה בישראל ודרדרה אותנו למחדל השבעה באוקטובר חזרה על סטרואידים".

"חזרנו למאבקי הגוש מול גוש", טען גנץ. "הורדנו מסדר היום את היכולת לטפל באיראן, בעזה, בלבנון ובמשרתים שלנו - ושוב אנחנו מתרכזים בכן ביבי או לא ביבי".

גנץ התייחס לאזהרות שמקבל מהדרך הפוליטית שבחר: "כמו לפני שלוש שנים, יש שמזהירים אותי מהדרך הפוליטית שבחרתי. הם לא מעניינים אותי. אני בפוליטיקה כדי לעשות את מה שנכון למדינה - בין אם זה יביא לי 40 מנדטים או 4 מנדטים".

בני גנץ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בסיום הפוסט הציג גנץ את מטרתו: "אנחנו עומדים בפני אסון, והדרך היחידה להילחץ ממנו היא הקמת ממשלת אחדות של שני הגושים. זו המשימה היום, זו הדרך הנכונה למנוע את השבעה באוקטובר הבא, ולא משנה מה המחיר הפוליטי - אני נחוש לבצע אותה".

יצוין כי גנץ פרסם אמש הצהרה בה הכריז שימשיך במערכת הבחירות עד הסוף, למרות מצבו החלש בסקרים. "אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות משקר ומפחד", אמר אז.
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