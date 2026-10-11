17 שוהים בלתי חוקיים נתפסו באזור תרקומיא לאחר ניסיון חדירה

מטוס קרב אמריקאי השבית באמצעות ירי מדויק את ספינת המטען Ocean Molica במפרץ עומאן. הספינה יצאה מנמל איראני וניסתה לשבור את המצור, אך לא צייתה להנחיות ולקריאות לעצור. פיקוד מרכז של ארה"ב ביצע את התקיפה לאכיפת המצור.

קובי אטינגר