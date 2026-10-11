החיים בחצר שטרויס בשנות ה-70 וה-80 התנהלו בלב שכונת מוסררה שאכלסה אוכלוסייה חילונית ומסורתית תוססת | על אף הפער הטיפולוגי בין אברכי הישיבה לבין תושבי השכונה, שררה ביניהם מערכת יחסים מרתקת של כבוד הדדי | פרק 6 בסדרה (חרדים)

ישראל שפירא