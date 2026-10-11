מבזקים נוספים
נעצר תושב אלעיזריה בחשד לתכנון פיגוע מיידי
שוטרי מעלה אדומים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו תושב אלעיזריה בשנות ה-20 לחייו בחשד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מידי. המעצר בוצע לאחר קבלת דיווח על כוונותיו. בחיפוש בכליו נתפסו סכין וכוס זכוכית עם מסמרים ונייר, שלפי החשד התכוון להצית ולהשליך. החשוד נחקר בתחנת מעלה אדומים ונכלא, והחקירה הועברה ליחידת הפח"ע בימ"ר ש"י.קובי רוזן
האירוע המזוויע בצרפת: משפחת הנער שידו התפוצצה מספקת גרסה מקורית לתקרית
משפחתו של הנער שידו התפוצצה לאחר שהרים רימון שנזרק על ידי שוטרים בפרעות הרחוב בצרפת, מכחישה את הגרסה הרשמית של התביעה הצרפתית | בן ה-15 שהשתתף בהפגנות איבד את ידו לאחר שרימון משטרתי שהחזיק התפוצץ בה (בעולם)ישראל גראדווהל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
אישה נספתה בשריפה בבבית בצפון: נקבע מותה לאחר חילוץ מהמבנה הבוער
לוחמי האש חילצו אישה מחוסרת הכרה מבית פרטי דו-קומתי שעלה באש • צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום | תפתח חקירה לבירור נסיבות האירוע (חדשות חרדים)קובי רוזן
התפרצות הזהב: היצור בשווי 256 מיליון דולר שיוצא מהאדמה
עשרות אלפי עלי זהב 24 קראט, נברשת קריסטל עצומה ומופע עונות שנה מרהיב: כך הפכה אשליה אופטית מתוחכמת בלבי מלון היוקרה "ווין" למיצג העושר המסעיר בעולם (חדשות בעולם)דני שפיץ
בלשית שלחה שוטרים לסגור ישיבה בירושלים כדי להציל את בנה מחזרה בתשובה
החיים בחצר שטרויס בשנות ה-70 וה-80 התנהלו בלב שכונת מוסררה שאכלסה אוכלוסייה חילונית ומסורתית תוססת | על אף הפער הטיפולוגי בין אברכי הישיבה לבין תושבי השכונה, שררה ביניהם מערכת יחסים מרתקת של כבוד הדדי | פרק 6 בסדרה (חרדים)ישראל שפירא
אחרי ששרדה את ההוצאות להורג: המילים הראשונות שלה כשהתעוררה
אסירת המוות שרדה שתי מנות של חומר קטלני • המילים הראשונות שאמרה: 'איפה אני ומי אתם?' | עורכי דינה פונים למושל בבקשה להמיר את עונשה (בעולם)יוסי נכטיגל
סרי לנקה מסרבת לסייע ל-19 ספינות נפט איראניות תקועות מול חופיה
ממשלת סרי לנקה הודיעה כי אין בכוונתה להגיש סיוע ל-19 מיכליות נפט איראניות העוגנות במים בינלאומיים כמה חודשים במרחק כ-44 ק"מ מחופיה. על סיפון הספינות שורר מחסור במזון, במי שתייה ובדלק. דובר משרד החוץ הבהיר כי הממשלה תעמיד את האינטרסים הלאומיים בראש סדר העדיפויות, וכי חברות אספקה מודעות לסיכון שיוטלו עליהן סנקציות משניות מצד ארצות הברית.קובי אטינגר