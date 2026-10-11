שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו היום (ראשון) תושב אלעיזריה בשנות ה-20 לחייו, שהיה רעול פנים וברשותו סכין וכוס זכוכית עם נייר ומסמרים, על פי החשד במטרה להצית. החשוד הביע כוונותיו לבצע פיגוע בטווח זמן המיידי.

על פי ההודעה שפרסמה דוברות המשטרה, עם קבלת דיווח מודיעיני על אדם שהביע כוונתו לבצע פיגוע בטווח זמן המיידי, פעלו שוטרי תחנת מעלה אדומים ממרחב גלעד יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים לעוצרו. במסגרת כך, ביצעו הכוחות חסימות באזור והחלו בביצוע סריקות ופעולות מהירות לאיתורו ומעצרו של החשוד.

החשוד נעצר בכפר אלעיזריה, ובחיפוש שנערך בכליו נתפסו סכין וכוס זכוכית עם מסמרים ונייר, על פי החשד במטרה להשליך ולהצית. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה במעלה אדומים, ובסיומה נכלא.

חקירת המקרה הוטלה על יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י וזו נמשכת. המעצר מצטרף לשורה של פעילויות ביטחוניות שמבצעים כוחות הביטחון באזור יהודה ושומרון בתקופה האחרונה.

כזכור, בשבועות האחרונים ביצעו כוחות הביטחון מספר מעצרים של חשודים בפעילות טרור. לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד סטודנט לרוקחות שתכנן פיגועים באמצעות רעלים קטלניים ומטעני חבלה. בנוסף, לקראת חגי תשרי עצרו לוחמי מג"ב שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור בכפר ביר נבאלא.