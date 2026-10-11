מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00

מכתב נדיר מלפני 115 שנה נחשף לראשונה • רבן של כל בני הגולה יצא בהתפעלות מעבודת התפילה של ראשי הישיבה של ברסלב בעיירה אומן ואף כתב להם מכתב תמיכה | גילוי מפתיע בספר חדש (חרדים)

חנני ברייטקופף