מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00

מבזקים נוספים
״תזמין משטרה״: שעות המתנה וכאוס במשרד הפנים בעיר החרדית
תושבים שהגיעו להנפיק תעודות זהות לקראת הבחירות נאלצו להמתין למעלה משלוש שעות ללא קבלת שירות • ״אנשים מפסידים שעות עבודה וכסף״ • רשות האוכלוסין: ״העומס נלקח בחשבון״ (חרדים)קובי ישראל
טרגדיה נוראית: פלט כדור מאקדח האבטחה – והרג את אחיו הגדול
צעיר בן 28 נפצע אנושות מירי בביתו ביבנה ונפטר בבית החולים • החשד: אחיו בן 21, מאבטח בעל נשק חוקי, פלט כדור בשוגג | האח נעצר ונחקר (חדשות)קובי רוזן
מטוסי קרב ישראלים פעילים בשמי ביירות, אלבקאע ודרום לבנון
מטוסי קרב ישראלים פעילים בשעה זו בשמי ביירות, אזור אלבקאע ודרום לבנון, כך על פי דיווחים מלבנון.קובי אטינגר
"אפילו בתומכים שלו הוא מזלזל": האמירה החריגה של טראמפ שמעוררת סערה
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התבטא בשבת באופן חריג במהלך עצרת בחירות שקיים במדינת טנסי | בהמשך ניסה להבהיר את דבריו, הגדיר את עמדותיו כ"שכל ישר" והתייחס לבחירות האמצע ולמועמדים הרפובליקנים שאותם בא לחזק (חדשות)כיכר השבת
תגלית מרעישה: מדוע מרן הגר"ח מבריסק כתב המלצה לישיבת ברסלב באומן
מכתב נדיר מלפני 115 שנה נחשף לראשונה • רבן של כל בני הגולה יצא בהתפעלות מעבודת התפילה של ראשי הישיבה של ברסלב בעיירה אומן ואף כתב להם מכתב תמיכה | גילוי מפתיע בספר חדש (חרדים)חנני ברייטקופף
תגלית מרעישה: מרן הגר"ח מבריסק כתב המלצה לישיבת ברסלב באומן
מכתב נדיר מלפני 115 שנה נחשף לראשונה • רבן של כל בני הגולה יצא בהתפעלות מעבודת התפילה של ראשי הישיבה של ברסלב בעיירה אומן ואף כתב להם מכתב תמיכה | גילוי מפתיע בספר חדש (חרדים)חנני ברייטקופף
נעצר תושב אלעיזריה בחשד לתכנון פיגוע מיידי
שוטרי מעלה אדומים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו תושב אלעיזריה בשנות ה-20 לחייו בחשד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מידי. המעצר בוצע לאחר קבלת דיווח על כוונותיו. בחיפוש בכליו נתפסו סכין וכוס זכוכית עם מסמרים ונייר, שלפי החשד התכוון להצית ולהשליך. החשוד נחקר בתחנת מעלה אדומים ונכלא, והחקירה הועברה ליחידת הפח"ע בימ"ר ש"י.קובי רוזן
רעול פנים עם סכין וכוס זכוכית עם מסמרים: נלכד חשוד בכוונה לבצע פיגוע
תושב אלעיזריה נעצר עם סכין וכוס זכוכית עם מסמרים • החשוד היה רעול פנים והביע כוונתו לבצע פיגוע | המעצר הגיע בעקבות דיווח מודיעיני (משטרה)קובי רוזן