בגיל 90 ישלוט לנצח?: "ישראל אשמה ונדחה את הבחירות" 

אבו מאזן ( צילום: פלאש 90 )

מחמוד אלהבאש, יועצו של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, הודיע כי הרשות נאלצת לדחות את הבחירות בשל מה שהגדיר כמכשולים שמציבה ישראל, אך הודה כי גם המועד החדש אינו מובטח.

"אנחנו נאלצים לדחות את הבחירות בשל המכשולים שמציבה ישראל, ואין כל ערובה לכך שהבחירות יתקיימו במועד החדש שנקבע לספטמבר 2027", אמר אלהבאש. ההודעה מגיעה לאחר שאבו מאזן חתם ב־10 באוקטובר על צו לדחיית הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, שהיו אמורות להתקיים בנובמבר, וקביעת מועד חדש לבחירות לנשיאות ולפרלמנט הפלסטיני, ב־11 בספטמבר 2027. מדובר בדחייה נוספת של הליך פוליטי שהפלסטינים ממתינים לו כבר שנים ארוכות.

מחמוד עבאס, אבו מאזן , בן 89 ( צילום: עיסאם רימאווי פלאש 90 )

אבו מאזן, בן 90, מכהן בראש הרשות הפלסטינית מאז ינואר 2005, אז נבחר לנשיאות. הבחירות לנשיאות הפלסטינית לא חודשו מאז, אף שתקופת הכהונה המקורית נקבעה לארבע שנים. גם הבחירות האחרונות למועצה המחוקקת התקיימו ב־2006, אז ניצח חמאס.

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ב־2021 כבר נקבעו מועדים לבחירות כלליות, אך אבו מאזן ביטל אותן, בין היתר בטענה שלא ניתן להבטיח את קיומן במזרח ירושלים ללא הסכמה ישראלית. כעת, לאחר שנים נוספות ללא בחירות כלליות, שוב נדחה המועד, והאחריות מוטלת על ישראל.

במצב שבו אבו מאזן מחזיק בשלטון כבר יותר משני עשורים, כל דחייה נוספת מעוררת שוב זעם ברשות הפלסטינית שם טוענים שמדובר בעוד תירוץ שמאפשר להנהגה להמשיך להימנע מהכרעת הבוחר.

כל עוד אין מועד מחייב ומנגנון שיבטיח את קיום הבחירות, ההבטחה לספטמבר 2027 עלולה להתברר כהבטחה נוספת בלבד.