תיעוד חמוד; היניק מפרמישלאן התעטר בבגדי מלוכה קטנים

מבזקים נוספים
אחרי 87 שנה: השיעור המרטיט של ראש ישיבת חברון בראדין | מעייריב
השיעור כללי המרטיט והמרגש בהיכל התורה ההיסטורי בישיבת ראדין בבלארוס - 87 שנים אחרי שנסגר | ההוראה המפתיעה של הפוסק הישיש וראש הישיבה (מעייריב)כיכר השבת
תושבי 'קנה בושם' נהרו עם לפידים בידיהם לחנוכת בית המדרש; צפו בגלריה
בעיר בית שמש נחגגה בעוז מעמד 'הכנסת ספר תורה' ו'חנוכת הבית' לבית המדרש המרכזי בשכונת 'קנה בושם', בנשיאות המרא דאתרא הגה"צ רבי ברוך קליינמן | את ספר התורה תרם הנגיד ר' דוד אייזנבאך | במעמד השתתף הגה"צ רבי אלימלך בידרמן (חסידים)חיים רוזנבוים
התלמיד של הח"ח שכעס רק פעם אחת: הסיפור המיוחד של הגר"ש גלאי - וכך זה קשור לבחירות
הגאון רבי שמעון גלאי סיפר לאחר חזרתו מווילנה על אביו, תלמיד של מרן החפץ חיים שראה אותו כועס פעם בודדת | וכך זה קשור לבחירות (חרדים)חנני ברייטקופף
10 נפגעים בתאונה עם 5 כלי רכב בצומת גבעת כ"ח
תאונת דרכים עם מעורבות חמישה כלי רכב אירעה בצומת גבעת כ"ח. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני ל-10 נפגעים: ילד כבן 5 ונהג כבן 30 נפצעו באורח בינוני, ושמונה נפגעים נוספים נפצעו באורח קל.קובי רוזן
בן גביר מתעמת עם המחבל | פצוע סירב לטיפול מחרדי • צפו
שבע שנים אחרי כתב האישום: מנדלבליט מעיד כעד הגנה | מתקפת טילים בריאד: הרוגים והשבתת שדה התעופה | בן גביר התעמת בכלא עם המחבל שניסה להתנקש בו | השנאה שעיכבה טיפול רפואי: פצוע בארה"ב סירב לעזרה שגילה שהצוות חרדי | זעם וכאוס במשרד הפנים בבני ברק | הרשות להגנת הפרטיות דורשת תשובות מהמשטרה בפרשת מלי וליאל יהלומי | והתיעוד הקיצוני: רגעי קריסת הגשר בנפאל | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
אחרי החשיפה הדרמטית של מנדלבליט: בקשת חנינה עבור נתניהו הוגשה לנשיא
יו"ר הכנסת פנה לנשיא המדינה יצחק הרצוג לאחר עדות מנדלבליט במשפט נתניהו | לדבריו, מנדלבליט חשף פרטים חמורים על פעולות חקירה לא חוקיות | "ההחלטה הצודקת והאמיצה היא מתן חנינה" | הרצוג לא צפוי לקבל את הבקשה (חוק ומשפט)כיכר השבת
"פגיעה קטלנית בריאד עלולה לגרור מתקפה" • ד"ר חיים גולונובציץ בריאיון מלחמתי
בראיון מיוחד שהעניק ד"ר חיים גולובנציץ', מומחה למזרח התיכון, ליוסי סרגובסקי, מנתח גולובנציץ' את התקיפה החות'ית הקטלנית בנמל התעופה הבינלאומי בריאד ומזהיר: "אנחנו מתקרבים לנקודת רתיחה שתאלץ את וושינגטון לפעול עוד לפני בחירות האמצע" (אולפן כיכר)יוסי סרגובסקי
מעניין: נתניהו שיגר את תנחומיו לסעודים בהודעה חריגה - זה מה שעומד מאחורי הניסוח
ראש הממשלה נתניהו שיגר היום את תנחומיו לסעודיה לאחר מתקפת הטרור של החות'ים שהביאה למותם של מספר בני אדם בנמל התעופה בריאד | למרות סירובה של סעודיה להכיר בקיומה של מדינת ישראל, בחר נתניהו לשגר הודעת תנחומים מלאה (חדשות)כיכר השבת