תיעוד חמוד; היניק מפרמישלאן התעטר בבגדי מלוכה קטנים

ראש הממשלה נתניהו שיגר היום את תנחומיו לסעודיה לאחר מתקפת הטרור של החות'ים שהביאה למותם של מספר בני אדם בנמל התעופה בריאד | למרות סירובה של סעודיה להכיר בקיומה של מדינת ישראל, בחר נתניהו לשגר הודעת תנחומים מלאה (חדשות)

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