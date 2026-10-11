צה"ל והמשטרה עצרו שני פעילים ישראלים בכפר יאסוף

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ממאשים לנאשם? בליכוד שוקלים להגיש תלונה נגד מנדלבליט בעקבות עדותו
בעקבות עדותו של היועמ"ש לשעבר במשפט נתניהו, בוחנים בליכוד הגשת תלונה במשטרה נגד מנדלבליט וחוקרים שהיו מעורבים בתיקים (בארץ)משה בשן
על גדות נהר הדנובה; המונים פיזזו בעוז עם ספר התורה שהגיע בטיסת צ'רטר מיוחדת
המונים מכל קצווי תבל, ובראשם צאצאי ה'חתם סופר', פקדו את הציון הקדוש בברטיסלבה ביומא דהילולא כ"ה תשרי | בעצם יומא דהילולא קדישא הוכנסה ספר תורה אל היכל בית המדרש בפרעשבורג | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
לקראת מהפך ענק? גוש נתניהו מתחזק משמעותית - ועוקף את האופוזיציה
הסקר החדש של כאן חדשות ומכון קנטאר מצביע על עלייה בכוחו של גוש נתניהו, שמגיע לראשונה בסקר ל-53 מנדטים, לעומת 50 לגוש איזנקוט | מפלגתו של עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים, בעוד 30% מהציבור עדיין מתלבטים למי להצביע (חדשות)כיכר השבת
באורח נדיר: נתניהו פנה במכתב אישי ליועצת המשפטית לממשלה - זה מה שהוא מבקש
למרות היחסים המתוחים בין לשכת ראש הממשלה ללשכת היועמ"שית שהודחה על ידי הממשלה והוחזרה על ידי בג"ץ, ראש הממשלה נתניהו שיגר מכתב לגלי בהרב מיארה | המכתב מיועד גם לרמטכ"ל ולראש השב"כ (חדשות)כיכר השבת
אחרי חשיפת הוואטסאפ: תגובה ראשונה של יונתן אוריך - והאיום החמור ששיגר
יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך אשר התכתבויות אישיות שלו לכאורה נחשפו היום ברשת, הגיב בחומרה לפרסום הודעותיו | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
רוכב אופניים חשמליים נפצע בינוני בתאונה בכביש 35
רוכב אופניים חשמליים בן 35 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בכביש 35 צומת ברכיה. התאונה אירעה עם מעורבות רכב. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים ברזילי.קובי רוזן
נער בן 15 נפצע בהתהפכות טרקטורון בבאקה אל ע'רביה
נער בן 15 נפצע הערב (19:00) בהתהפכות טרקטורון בבאקה אל ע'רביה. הנער הובא למרפאה מקומית, ומשם פינו אותו צוותי מד"א לבית החולים הלל יפה במצב בינוני עם חבלות בגופו.קובי רוזן
יונתן אוריך מגיב לראשונה - ומאיים בחומרה
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