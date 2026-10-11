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"בזכות ערנות התושבים"

פשיטה נרחבת בבני ברק: 17 שב"חים נעצרו ברחבי העיר | צפו

במסגרת מבצע מיוחד אותרו ברחבי העיר בני ברק 17 שוהים בלתי חוקיים, אשר נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה (בארץ)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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במסגרת פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי השיטור העירוני , בשיתוף יחידת הסיור של תחנת בני ברק, אותרו ברחבי העיר 17 שוהים בלתי חוקיים, אשר נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה.

לפי המשטרה, "הפעילות התבצעה כחלק מהמאמץ המתמשך של לחיזוק ביטחון הציבור, תוך שילוב כוחות בין שוטרי התחנה, השיטור העירוני והפקחים העירוניים".

"ערנות התושבים, לצד תגובה מהירה ונחושה של השוטרים והפקחים העירוניים, מהוות נדבך משמעותי במאבק בתופעת השהייה הבלתי חוקית ובשמירה על ביטחון תושבי העיר", נאמר בהודעת המשטרה.

"משטרת ישראל שבה ומדגישה כי העסקה, הסעה והלנה של שוהים בלתי חוקיים מהוות עבירות על החוק, העלולות לסכן את שלום הציבור וביטחונו".
משטרהבני ברקמעצרחקירהשב"חים

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