פשיטה נרחבת בבני ברק: 17 שב"חים נעצרו ברחבי העיר | צפו

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במסגרת פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי השיטור העירוני בני ברק, בשיתוף יחידת הסיור של תחנת בני ברק, אותרו ברחבי העיר 17 שוהים בלתי חוקיים, אשר נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה.