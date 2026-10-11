אשר: יהדות התורה לא תכנס לממשלה ללא העברת חוק הגיוס

בראיון בכורה מאז כניסתו לתפקיד, ח"כ יעקב אשר מציב קו אדום למערכת הפוליטית ומצהיר באולפן 'כיכר השבת': "לא ניכנס ולא נתמוך בשום ממשלה שלא תעביר בפועל את חוק הגיוס – נקודה" • באשר לפרטי חוק הגיוס אומר ח"כ אשר: "מי שיושב ולומד לא אמור לקבל סנקציות, זו העמדה שלנו" | הריאיון המלא, מחר (אקטואלי)

ישי כהן