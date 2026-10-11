אשר: יהדות התורה לא תכנס לממשלה ללא העברת חוק הגיוס

מבזקים נוספים
טעות גורלית: אילון מאסק חשף את כתובתו מול מאות מיליוני איש
מאסק פרסם צילום מסך של רכישת ערכות לגו באמצעות צ'אטבוט הבינה המלאכותית Grok, אך חשף בטעות כתובות ופרטים אישיים בפני מיליוני עוקביו (בעולם)אריה רוזן
פשיטה נרחבת בבני ברק: 17 שב"חים נעצרו ברחבי העיר | צפו
במסגרת מבצע מיוחד אותרו ברחבי העיר בני ברק 17 שוהים בלתי חוקיים, אשר נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה (בארץ)קובי ישראל
האולטימטום של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר: לא נכנס ולא נתמוך בממשלה שלא תעביר את חוק הגיוס
בראיון בכורה מאז כניסתו לתפקיד, ח"כ יעקב אשר מציב קו אדום למערכת הפוליטית ומצהיר באולפן 'כיכר השבת': "לא ניכנס ולא נתמוך בשום ממשלה שלא תעביר בפועל את חוק הגיוס – נקודה" • באשר לפרטי חוק הגיוס אומר ח"כ אשר: "מי שיושב ולומד לא אמור לקבל סנקציות, זו העמדה שלנו" | הריאיון המלא, מחר (אקטואלי)ישי כהן
ממאשים לנאשם? בליכוד שוקלים להגיש תלונה נגד מנדלבליט בעקבות עדותו
בעקבות עדותו של היועמ"ש לשעבר במשפט נתניהו, בוחנים בליכוד הגשת תלונה במשטרה נגד מנדלבליט וחוקרים שהיו מעורבים בתיקים (בארץ)משה בשן
על גדות נהר הדנובה; המונים פיזזו בעוז עם ספר התורה שהגיע בטיסת צ'רטר מיוחדת
המונים מכל קצווי תבל, ובראשם צאצאי ה'חתם סופר', פקדו את הציון הקדוש בברטיסלבה ביומא דהילולא כ"ה תשרי | בעצם יומא דהילולא קדישא הוכנסה ספר תורה אל היכל בית המדרש בפרעשבורג | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
צה"ל והמשטרה עצרו שני פעילים ישראלים בכפר יאסוף
כוחות צה"ל עצרו בסוף השבוע שני פעילים ישראלים בכפר יאסוף שבשומרון לאחר שסירבו להתפנות מאזור שהוגדר כשטח צבאי סגור. במהלך החקירה במשטרת אריאל עלה כי אחד החשודים מעורב גם באירוע מלפני כשבוע, במהלכו תקף חיילי צה"ל וסירב להתפנות. בית המשפט הטיל על שניהם תנאים מגבילים האוסרים כניסה לשטח הצבאי הסגור. גופי הביטחון הדגישו כי לא יאפשרו הפרות סדר או פגיעה בכוחות הביטחון.ב. ניסני
לקראת מהפך ענק? גוש נתניהו מתחזק משמעותית - ועוקף את האופוזיציה
הסקר החדש של כאן חדשות ומכון קנטאר מצביע על עלייה בכוחו של גוש נתניהו, שמגיע לראשונה בסקר ל-53 מנדטים, לעומת 50 לגוש איזנקוט | מפלגתו של עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים, בעוד 30% מהציבור עדיין מתלבטים למי להצביע (חדשות)כיכר השבת
באורח נדיר: נתניהו פנה במכתב אישי ליועצת המשפטית לממשלה - זה מה שהוא מבקש
למרות היחסים המתוחים בין לשכת ראש הממשלה ללשכת היועמ"שית שהודחה על ידי הממשלה והוחזרה על ידי בג"ץ, ראש הממשלה נתניהו שיגר מכתב לגלי בהרב מיארה | המכתב מיועד גם לרמטכ"ל ולראש השב"כ (חדשות)כיכר השבת