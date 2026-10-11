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יונתן אוריך מגיב לראשונה - ומאיים בחומרה
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אחרי 87 שנה: השיעור המרטיט של ראש ישיבת חברון בראדין | מעייריב
השיעור כללי המרטיט והמרגש בהיכל התורה ההיסטורי בישיבת ראדין בבלארוס - 87 שנים אחרי שנסגר | ההוראה המפתיעה של הפוסק הישיש וראש הישיבה (מעייריב)כיכר השבת
תיעוד חמוד; היניק מפרמישלאן התעטר בבגדי מלוכה קטנים
אמש, עם סיום סעודה שלישית והבדלה, נערך בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מפרמישלאן מעמד ה"חלאקה" לנכדו, הילד היניק, בן לחתנו הרב ישעיה יואל פאנעט, בן האדמו"ר מקארלסבורג מונטריאול | תחילה גזז האדמו"ר מפרמישלאן את מחלפות ראשו של הרך היניק. לאחר מכן, התעטר הילד בבגדי מלוכה קטנים ומיוחדים כיאה לבנם של קדושים, קאפטן קטן על מידותיו, ציצית, כיפה וכובע קאסקעט מסורתי | בסיום המעמד המרומם, ערך הרבי "טיש" לחיים, והחסידים פצחו בניגוני שמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
תושבי 'קנה בושם' נהרו עם לפידים בידיהם לחנוכת בית המדרש; צפו בגלריה
בעיר בית שמש נחגגה בעוז מעמד 'הכנסת ספר תורה' ו'חנוכת הבית' לבית המדרש המרכזי בשכונת 'קנה בושם', בנשיאות המרא דאתרא הגה"צ רבי ברוך קליינמן | את ספר התורה תרם הנגיד ר' דוד אייזנבאך | במעמד השתתף הגה"צ רבי אלימלך בידרמן (חסידים)חיים רוזנבוים
התלמיד של הח"ח שכעס רק פעם אחת: הסיפור המיוחד של הגר"ש גלאי - וכך זה קשור לבחירות
הגאון רבי שמעון גלאי סיפר לאחר חזרתו מווילנה על אביו, תלמיד של מרן החפץ חיים שראה אותו כועס פעם בודדת | וכך זה קשור לבחירות (חרדים)חנני ברייטקופף
10 נפגעים בתאונה עם 5 כלי רכב בצומת גבעת כ"ח
תאונת דרכים עם מעורבות חמישה כלי רכב אירעה בצומת גבעת כ"ח. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני ל-10 נפגעים: ילד כבן 5 ונהג כבן 30 נפצעו באורח בינוני, ושמונה נפגעים נוספים נפצעו באורח קל.קובי רוזן
בן גביר מתעמת עם המחבל | פצוע סירב לטיפול מחרדי • צפו
שבע שנים אחרי כתב האישום: מנדלבליט מעיד כעד הגנה | מתקפת טילים בריאד: הרוגים והשבתת שדה התעופה | בן גביר התעמת בכלא עם המחבל שניסה להתנקש בו | השנאה שעיכבה טיפול רפואי: פצוע בארה"ב סירב לעזרה שגילה שהצוות חרדי | זעם וכאוס במשרד הפנים בבני ברק | הרשות להגנת הפרטיות דורשת תשובות מהמשטרה בפרשת מלי וליאל יהלומי | והתיעוד הקיצוני: רגעי קריסת הגשר בנפאל | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
אחרי החשיפה הדרמטית של מנדלבליט: בקשת חנינה עבור נתניהו הוגשה לנשיא
יו"ר הכנסת פנה לנשיא המדינה יצחק הרצוג לאחר עדות מנדלבליט במשפט נתניהו | לדבריו, מנדלבליט חשף פרטים חמורים על פעולות חקירה לא חוקיות | "ההחלטה הצודקת והאמיצה היא מתן חנינה" | הרצוג לא צפוי לקבל את הבקשה (חוק ומשפט)כיכר השבת