אמש, עם סיום סעודה שלישית והבדלה, נערך בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מפרמישלאן מעמד ה"חלאקה" לנכדו, הילד היניק, בן לחתנו הרב ישעיה יואל פאנעט, בן האדמו"ר מקארלסבורג מונטריאול | תחילה גזז האדמו"ר מפרמישלאן את מחלפות ראשו של הרך היניק. לאחר מכן, התעטר הילד בבגדי מלוכה קטנים ומיוחדים כיאה לבנם של קדושים, קאפטן קטן על מידותיו, ציצית, כיפה וכובע קאסקעט מסורתי | בסיום המעמד המרומם, ערך הרבי "טיש" לחיים, והחסידים פצחו בניגוני שמחה (חסידים)

חיים רוזנבוים