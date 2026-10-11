בנט מתקפל: "לא נשב עם נתניהו בשום קונסטלציה"

מבזקים נוספים
מכה לשרה נתניהו בתביעת המיליונים שהגיש נגדה יאיר גולן
רעיית ראש הממשלה ביקשה לסלק על הסף תביעת לשון הרע בסך 2.55 מיליון שקל שהגיש נגדה יאיר גולן. המחוזי דחה את טענותיה וחייב אותה בהוצאות משפט (משפט)משה כהן
תרגיל צבאי מתוכנן מחר באזור ים המלח - ישמעו קולות ירי
צה"ל יערוך מחר (יום ב') בשעות הבוקר תרגיל צבאי במרחב מלונות ים המלח, במועצה האזורית תמר ובמועצת מגילות. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
בתי ספר ייסגרו, העירייה התריעה בפני התושבים: "מומלץ לסגור חלונות"
בעקבות זיהום חריג בבנזן בסמוך לבתי הזיקוק במפרץ חיפה, הוחלט להשבית את הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא ולהעבירם למתחמים חלופיים | בעירייה ממליצים לתושבים לסגור חלונות ולהימנע משהייה בחוץ (בארץ)משה בשן
גבר בן 50 נפצע באירוע אלימות בנשר
גבר כבן 50 נפצע הערב (21:39) באירוע אלימות ברחוב המצפה בנשר. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות בגופו.קובי רוזן
בנט עורר סערה בגוש השמאל: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו"
יו"ר ביחד נפתלי בנט הסתבך לאחר שהתבטא: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו" | "יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו", הגיבו בגוש (בארץ)משה בשן
גבר בן 60 במצב קשה לאחר שלקה בליבו בזמן נהיגה בפתח תקווה
גבר כבן 60 נפצע קשה בתאונת דרכים ברחוב מחנה יהודה בפתח תקווה, לאחר שלקה בליבו בזמן הנהיגה. התאונה כללה מעורבות שני כלי רכב. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה ממושכות בזירה כולל מתן שוקים חשמליים, עד שליבו שב לפעום. הגבר פונה לבית חולים במצב קשה.קובי רוזן
אשר: יהדות התורה לא תכנס לממשלה ללא העברת חוק הגיוס
יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר הצהיר כי המפלגה לא תכנס לממשלה שלא תעביר את חוק הגיוס להסדרת מעמד תלמידי הישיבות. "אין הסבר לשוני אחר: לא נכנס ולא נתמוך בממשלה שלא מעבירה קודם את חוק הגיוס", אמר אשר.כיכר השבת
טעות גורלית: אילון מאסק חשף את כתובתו מול מאות מיליוני איש
מאסק פרסם צילום מסך של רכישת ערכות לגו באמצעות צ'אטבוט הבינה המלאכותית Grok, אך חשף בטעות כתובות ופרטים אישיים בפני מיליוני עוקביו (בעולם)אריה רוזן