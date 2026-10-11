מבזקים נוספים
צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה
כוחות צה"ל בדרום רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום מחבל שחצה את הקו הצהוב באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
מכה לשרה נתניהו בתביעת המיליונים שהגיש נגדה יאיר גולן
רעיית ראש הממשלה ביקשה לסלק על הסף תביעת לשון הרע בסך 2.55 מיליון שקל שהגיש נגדה יאיר גולן. המחוזי דחה את טענותיה וחייב אותה בהוצאות משפט (משפט)משה כהן
בנט מתקפל: "לא נשב עם נתניהו בשום קונסטלציה"
יו"ר ביחד נפתלי בנט הסתבך לאחר שהתבטא: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו" | "יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו", הגיבו בגוש (בארץ)משה בשן
תרגיל צבאי מתוכנן מחר באזור ים המלח - ישמעו קולות ירי
צה"ל יערוך מחר (יום ב') בשעות הבוקר תרגיל צבאי במרחב מלונות ים המלח, במועצה האזורית תמר ובמועצת מגילות. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
בתי ספר ייסגרו, העירייה התריעה בפני התושבים: "מומלץ לסגור חלונות"
בעקבות זיהום חריג בבנזן בסמוך לבתי הזיקוק במפרץ חיפה, הוחלט להשבית את הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא ולהעבירם למתחמים חלופיים | בעירייה ממליצים לתושבים לסגור חלונות ולהימנע משהייה בחוץ (בארץ)משה בשן
גבר בן 50 נפצע באירוע אלימות בנשר
גבר כבן 50 נפצע הערב (21:39) באירוע אלימות ברחוב המצפה בנשר. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות בגופו.קובי רוזן
בנט עורר סערה בגוש השמאל: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו"
יו"ר ביחד נפתלי בנט הסתבך לאחר שהתבטא: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו" | "יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו", הגיבו בגוש (בארץ)משה בשן
גבר בן 60 במצב קשה לאחר שלקה בליבו בזמן נהיגה בפתח תקווה
גבר כבן 60 נפצע קשה בתאונת דרכים ברחוב מחנה יהודה בפתח תקווה, לאחר שלקה בליבו בזמן הנהיגה. התאונה כללה מעורבות שני כלי רכב. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה ממושכות בזירה כולל מתן שוקים חשמליים, עד שליבו שב לפעום. הגבר פונה לבית חולים במצב קשה.קובי רוזן