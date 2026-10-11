יו"ר ביחד נפתלי בנט הסתבך לאחר שהתבטא: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו" | "יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו", הגיבו בגוש (בארץ)

משה בשן