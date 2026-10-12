24 חשודים נעצרו בפרשת שחיתות במרכז הארץ - בהם ראש רשות ואשתו

בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של 24 חשודים • על פי חשד המשטרה, שוחד במזומן הועבר בתמורה לזכייה במכרזים • החשד החמור: מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים במנגנון השוחד והפעלת אלימות (ארץ)

קובי רוזן