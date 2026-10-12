ראש עיריית כפר סבא חושף שהוא החשוד הנחקר בפרשת השחיתות

מבזקים נוספים
באישון ליל; האחים האדמו"רים מנדבורנה נפגשו בפגישה מרוממת
האדמו"ר מנדבורנה ביתר ערך אמש (ראשון) ביקור הוד במעונו של אחיו, האדמו"ר מנדבורנה | במהלך הביקור כתב האדמו"ר אותיות בספר התורה שיוכנס לבית מדרשו של אחיו בביתר | בתוך כך, בחסידות מתכוננים לקראת שבת מירון (חסידים)חיים רוזנבוים
הקרב על הקול שלכם: מה באמת קורה מאחורי הקלעים?
מאחורי הכותרות, הסקרים והתחזיות מסתתרת תמונת הבחירות המלאה. כל הנתונים הרשמיים, התוצאות והמידע שחשוב להכיר - ישירות מוועדת הבחירות המרכזית. לצפייה בנתונים >>יוסי כץ
מסיוט לנס: נערה בת-15 קמה מתוך ארון הקבורה
האב היה משוכנע שבתו איננה בחיים, ארון קבורה נרכש ובני המשפחה התכנסו להיפרד ממנה | אלא שאז הבחינו הנוכחים בתנועה שהפכה את האבל לתדהמה (חדשות בעולם)דני שפיץ
24 חשודים נעצרו בפרשת שחיתות במרכז הארץ - בהם ראש רשות ואשתו
במהלך הבוקר נעצרו 24 חשודים בפרשת שחיתות ציבורית, בהם ראש רשות גדולה במרכז הארץ, אשתו ומנכ"ל חברה כלכלית. החקירה הסמויה של יאח"ה בלהב 433 נמשכה למעלה משנה, והתמקדה בחשד לקבלת שוחד בתמורה לזכייה במכרזים עתירי ממון. על פי החשד, ראש הרשות ומנכ"ל החכ"ל פעלו, במעורבות חריגה של אשת ראש הרשות, כדי להיטיב עם משחדים שהעבירו כספים במזומן. החקירה חשפה גם מעורבות של גורמים עבריינים ממרכז הארץ במנגנון השוחד. בפעילות נעצרו 17 חשודים ועוכבו 7 נוספים, ובוצעו חיפושים שבמהלכם נתפסו כספים ורכוש.קובי רוזן
סמוטריץ' במתקפה על בג"ץ: "מסכנים את הביטחון; אל תשתפו איתם פעולה"
השר סמוטריץ' יוצא בחריפות נגד שופטי העליון שדרשו מצה"ל לבחון את החזרת התושבים למחנות הפליטים בצפון השומרון • סמוטריץ' קרא לנתניהו ולשר הביטחון להתעלם מהפסיקה: "השופטים צריכים להיות הנחקרים הראשיים על ה-7 באוקטובר, ביטחון ישראל הוא בלתי שפיט" (מדיני)דוד הכהן
אחרי הטריפה האכזרית: גן החיות בהודעה חריגה על גורלו של הטיגריס
אחרי האירוע הקטלני שעורר בהלה בקרב המבקרים, גן החיות מבהיר כי הטיגריס אלטאי בריא ושלם | מדובר בטיגריס נדיר המצוי בסכנת הכחדה, שמשקלו עשוי להגיע למאות קילוגרמים (חדשות בעולם)דני שפיץ
טבח בהרים: חיל האוויר המצרי הרג 72 אזרחים שפלשו כדי למצוא זהב
ארגון זכויות אדם סודאני טוען כי לפחות 72 בני אדם נהרגו בתקיפה על מתחם כריית זהב באזור הגבול. ניצולים דיווחו על מטוס שפגע באתר כמה פעמים, אך זהות התוקפים ומספר ההרוגים טרם אומתו באופן עצמאי. מצרים טרם פרסמה תגובה רשמית (בעולם)כיכר השבת
תיעוד מקרוב: מכלית הנפט עולה באש לאחר תקיפה איראנית - 2 עדיין נעדרים
מספר מלחים עדיין נעדרים לאחר תקיפה איראנית על ספינה הודית במצרי הורמוז |תשעה מאנשי הצוות חולצו בשלום מהמכלית Petro Dolphin, משמר החופים ממשיך בחיפושים אחר הנעדרים | במקביל נפגעה מכלית נוספת במפרץ (בעולם)כיכר השבת