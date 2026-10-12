שריפה קשה שפרצה בלילה שבין ראשון לשני, 11–12 באוקטובר, החריבה את שוק Marché des Enfants Rouges, אחד מאתרי המסחר ההיסטוריים המוכרים בפריז.

השוק, השוכן ברובע השלישי של בירת צרפת, נפגע באופן חמור, ולפי הדיווחים הראשוניים המבנה המקורה נהרס כמעט לחלוטין.

כוחות הכיבוי הוזעקו למקום בשעה 4:15 לפנות בוקר. בשעות הבוקר המוקדמות מסר סגן-אלוף פייר דה בובייה, ממפקדי הכיבוי בזירה, כי השוק המקורה נהרס כליל וכי לא נותר ממנו דבר במתכונתו הקודמת. לדבריו, חלק משלד המתכת של המבנה קרס פנימה בעקבות האש.

ראש עיריית פריז מרכז, אריאל וייל, הודיע כי האש הושגה תחת שליטה, אך הגדיר את השוק כאתר שנפגע באופן מוחלט. הוא קרא לתושבים להימנע מהגעה לאזור רחוב ברטן, הסמוך לשוק.

לפי הדיווחים, כבאי אחד חש ברע במהלך הפעילות. בשלב הדיווחים הראשוניים לא דווח על נפגעים נוספים. ראש העיר ציין כי נמנעה התפשטות האש לבניינים הסמוכים וכי לא נגרם להם נזק כתוצאה מהתפשטות השריפה, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.