מבזקים נוספים
פועל בן 23 נפגע בינוני באתר בנייה בג'וליס
פועל בן 23 נפגע הבוקר (10:30) במהלך עבודתו באתר בנייה בג'וליס. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בתחנת מד"א בישוב ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
היועמ"שית החליטה: ח"כ יצחק קרויזר ייחקר באזהרה
היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו לחקור את חבר הכנסת מעוצמה יהודית בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. במקביל תיבדק תלונתו נגד השוטרים (משפט)משה כהן
השפלה מוחלטת: בן סלמאן מתנייד בין ארמונות מבוצרים ותחת אבטחה כבדה
מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי ואחד האנשים החזקים במזרח התיכון הפך לאדם נרדף לאחר התקיפות החות'יות | לפי תיאור של הוול סטריט ג'ורנל, הנסיך נע בין ארמונות מבוצרים המצוידים בבונקרים ומוקף בצוות אבטחה שנבחר בקפידה, בעוד הטילים מתקרבים לבירה ריאד | ההשפלה של סעודיה (חדשות)ישראל גראדווהל
פאניקה בכביש: חלף מעל יחידת החיסול וגרם להתנגשות חזיתית
רחפן תקיפה אוקראיני חלף ישירות מעל יחידה רוסית ניידת שיועדה לצוד אותו. במקום יירוט מוצלח, האירוע הידרדר במהירות להתנגשות חזיתית קשה בכביש (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
משפט נתניהו: עמית חדד הטיח באביחי מנדלבליט - "הפילו אותך בפח" - והדיון הופסק
ביום השני לעדותו במשפט נתניהו עימת עו”ד עמית חדד את היועמ”ש לשעבר אביחי מנדלבליט עם הטענה שפעולות בתיק 4000 בוצעו ללא ידיעתו | מנדלבליט לא שלל את האפשרות שהוסתר ממנו מידע, אך הבהיר כי אינו משוכנע בכך (משפט)משה כהן
אליכם בני הישיבות: התיעוד מ-1950 שמספר את הסיפור כולו
הוּא בָּא לְחַפֵּשׂ אֶת 'הַיְּהוּדִי הֶחָדָשׁ' בַּשָּׂדוֹת וּבַקִּבּוּצִים, וּמָצָא בִּכְפַר חֲסִידִים גְּמָרָא פְּתוּחָה שֶׁשּׁוּם מַשְׁבֵּר לֹא הִכְנִיעַ • עִם פְּתִיחַת 'זְמַן חֹרֶף' וּבְצֵל הַמַּאֲבָק הַצִּבּוּרִי עַל חֹק הַגִּיּוּס: מַבָּט הִיסְטוֹרִי עַל הַיְּשִׁיבָה שֶׁמֵּעוֹלָם לֹא פָּסְקָה (עולם הישיבות)חזקי שטרן
נפגעת קל בתאונה בין רכב לקלנועית בטבריה
תאונת דרכים בין רכב לקלנועית אירעה ברחוב אלחדיף בטבריה. צוותי איחוד הצלה טיפלו באישה כבת 50 שנסעה בקלנועית ונפצעה באורח קל.קובי רוזן