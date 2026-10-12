צה"ל שיגר מיירט לעבר מטרה חשודה בדרום לבנון

בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ארקדי שכוביצקי, קצין בינוי לשעבר במחוז מרכז בשירות בתי הסוהר, בעבירות שוחד, גניבה בידי עובד ציבור והלבנת הון במסגרת פרשת "כלוב הכסף". שכוביצקי ניצל את סמכויותיו והכתיב לקבלנים את זהות קבלני המשנה, השפיע על תמחור העבודות ודרש להגדיל סכומי הצעות מחיר כדי לגרוף כספים לכיסו. הוא הורשע בקבלת כספי שוחד וגניבה בסכום כולל של כ-350 אלף שקלים, וכן בעבירות מס. במסגרת הפרשה הוגשו כתבי אישום נגד שבעה נאשמים נוספים שהורשעו בעבירות קשורות.

קובי אטינגר