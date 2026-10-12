היועמ"שית החליטה: ח"כ יצחק קרויזר ייחקר באזהרה

ח”כ יצחק קרויזר

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו כי חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ייחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, כך פרסם היום (שני) העיתונאי אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

ההחלטה התקבלה בעקבות אירוע אלימות שבו היה מעורב חבר הכנסת לפני כשבועיים, ובמסגרתו, לפי טענת מקורות במשטרה, הותקף שוטר ואפו נשבר במהלך התקרית. אתמול נחשף בעיתון 'הארץ' כי קרויזר היה מעורב בעימות עם שוטרים. לפי הדיווח, מקורות במשטרה טענו כי חבר הכנסת תקף שוטר וכי האירוע הסתיים בשבר באפו של השוטר. אלא שקרויזר מציג גרסה אחרת לאירוע וטוען כי דווקא השוטרים הם שתקפו אותו. בעקבות זאת הגיע אתמול למשרדי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), כדי להגיש תלונה נגדם. תיעוד מקרוב: מכלית הנפט עולה באש לאחר תקיפה איראנית - 2 עדיין נעדרים כיכר השבת | 07:59 בריאיון שהעניק אתמול, הסביר קרויזר כי המתין 11 ימים לפני הגשת התלונה, בשל החג ובשל עומס במסגרת קמפיין הבחירות של מפלגתו. הגיע להגיש תלונה, אך החוקרים לא גבו ממנו גרסה כאשר הגיע קרויזר למח"ש, החוקרים נמנעו מלגבות ממנו גרסה על האירוע, למרות בקשתו לעשות זאת. קרויזר טען כי ההחלטה שלא לגבות ממנו עדות התקבלה בהוראת היועצת המשפטית לממשלה.

האירוע עם ח"כ קרויזר כפי שתועד בזמן אמת 10 10 0:00 / 0:41 האירוע עם ח"כ קרויזר כפי שתועד בזמן אמת

כעת, לפי הפרסום של גרינצייג, מתברר כי אכן ניתנה הוראה מטעם היועמ”שית שלא לגבות ממנו גרסה באותו שלב, אך הסיבה לכך קשורה למעמדו של קרויזר כחשוד בתקיפת שוטר.

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו כי יש לחקור את חבר הכנסת באזהרה, בשל החשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.

מדוע הוחלט לעכב את גביית העדות?

לפי הדיווח, ההחלטה נועדה למנוע מצב שבו קרויזר מוסר שתי גרסאות נפרדות על אותו אירוע, האחת במסגרת תלונתו במח"ש נגד השוטרים, והשנייה במסגרת החקירה המתנהלת נגדו במשטרה.

במקום זאת, הוחלט כי תיגבה ממנו גרסה אחת בפני צוות חקירה משותף, שיבחן הן את תלונתו נגד השוטרים והן את החשדות שהועלו נגדו.

ח"כ יצחק קרויזר מתייחס להשתלשלות האירועים 10 10 0:00 / 1:06 ח"כ יצחק קרויזר מתייחס להשתלשלות האירועים

מדובר בהבחנה משמעותית מבחינה משפטית, לפיה, קרויזר אינו רק מי שהגיש תלונה על התנהלות השוטרים, אלא גם חשוד בעבירה פלילית הנוגעת לאותה תקרית. לכן הוחלט לתאם את גביית גרסתו במסגרת חקירה משותפת.

חשוב להדגיש כי ההחלטה לחקור את קרויזר באזהרה אינה קביעה שביצע את העבירה המיוחסת לו. החשד לתקיפת השוטר טרם הוכרע, ובמקביל אמורה להיבחן גם טענתו של חבר הכנסת כי הותקף בעצמו בידי השוטרים.

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה התבקשו להגיב לפרסום, ומסרו בתגובה: "לא נתייחס".

ח"כ יצחק קרויזר מסר בתגובה כי "מסע הציד הפוליטי של היועמ"שית ובועז בלט איבד כל רסן. ‏זו רדיפה פוליטית דורסנית, ערלת לב וחסרת מעצורים. ‏שוטרים תקפו חבר כנסת, ובמקום לברר את תלונתו, בהוראת היועמ"שית הפוליטית שמנצלת את כוחה בצורה עבריינית ומנהלת מדיניות של אכיפה בררנית, מנסה להפוך את הקורבן לחשוד.

"‏מדובר בהחלטה פוליטית מובהקת רגע לפני בחירות, בעוד הדרישות לחקור חברי כנסת משורות השמאל מעלות אבק במסדרונות הפרקליטות, כשמדובר בנבחר ציבור מהימין, המערכת מתגייסת במהירות שיא. ‏כך נראית מערכת שאיבדה את המצפן ואת אמון הציבור. ‏זה לא יעזור לכם - ב27.10 הציבור יאמר את דברו בקלפי, ומיד לאחר מכן כולכם תועמדו לדין".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר בתגובה: "החלטתה של היועמ"שית העבריינית באשר לח"כ יצחק קרויזר הבוקר מעלה חשש כבד לאכיפה בררנית ולשימוש פוליטי במערכת אכיפת החוק ערב הבחירות.

"חבר כנסת מגיע לאזכרה של חבר ילדותו שנפל בקרב, מותקף לטענתו באלימות קשה, שובר צלע ומגיע למח"ש להגיש תלונה. במקום לברר את תלונתו, מנסים להפוך את המתלונן לחשוד. הטענה שהדבר נעשה בהוראת היועמ"שית מחייבת בירור מיידי.

"מדוע בעניינם של חברי הכנסת גלעד קריב שהדליף חומר סודי ונעמה לזימי שהציתה באיילון לפני זמן רב ההחלטות עדיין מתעכבות, ואילו בעניינו של קרויזר פועלים במהירות כזו. ממתי יועמ"שית מחליטה לחקור ח"כ תוך פחות מיום? היועמ"שית חייבת לספק תשובות לציבור בישראל.

"חשוב להדגיש: רובם המוחלט של שוטרי ישראל הם גיבורים שעושים עבודת קודש. השר בן גביר השר הראשון שנתן להם גיבוי והעלה משכורות ותומך בהם אבל שוטר שפעל באלימות ובניגוד לחוק ותקף לכאורה חבר כנסת (אם זה יתגלה בחקירת מח"ש) שלא כדין חייב לתת את הדין.

"החוק אינו רכושה הפרטי של היועמ"שית. אני דורש בדיקה מיידית ושוויונית של האירוע. את התשובה ליועצת העבריינית ניתן ב-27 לחודש כאשר עוצמה יהודית תפעל להדיח אותה מתפקידה".