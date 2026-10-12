מבזקים נוספים
צעיר בן 21 נפגע קשה בתאונת אופנוע בנצרת
רוכב אופנוע כבן 21 נפגע הערב (19:01) במצב קשה מרכב בנצרת. צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים האנגלי בנצרת עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
מטוס לכיוון ישראל נאלץ לחזור לאפריקה: בגלל איש צוות שהיה על הטיסה
מטוס של 'אתיופיאן איירליינס' נאלץ לחזור לאדיס אבבה • המערכת זיהתה אזרח ממדינת אויב על הסיפון ובשל כך המטוס חזר בחזרה (חדשות תעופה)דניאל הרץ
"נראה לי שמיצינו": ינון מגל ובן כספית בדרך לפרידה לאחר הבחירות
השניים הסכימו בשידור חי כי מיצו את הפורמט • כספית חשף שהסיכום מול המנכ"ל נעשה כבר לפני חודשים | "כל הבייס שלך אומר לך אל תשדר עם בן אדם כמוני" (עיתונות)בני סולומון
הסכם תעופה היסטורי: ישראל ואלבניה חתמו על הסכם שייטיב עם הטסים
שר החוץ גדעון סער חתם בטירנה על הסכם תעופה מתקדם • מספר התיירים הישראלים באלבניה זינק מ-7,000 ל-100,000 בשנה | הסכם נוסף יפתח הזדמנויות עסקיות רבות (בעולם)דניאל הרץ
מה תמצאו בנייד הפרוץ של שוקי סולמון וממה כל כך מודאגים ביהדות התורה? | צפו
האם ביהדות התורה בפאניקה ממפלגת החרדים החדשה? ישי כהן בראיון בועט | מלכודת העוסק הפטור: הונאת המיליונים שמסבכת את הציבור החרדי | "לא חייבים 18 ילדים" סיפורו של איש ההצלה שעשה החייאה מוצלחת בתינוק אך שואל בכאב על המציאות העגומה | וגם, מה תמצאו בתוך הפלאפון הפרוץ של שוקי סלומון? (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון
כ"ץ: לא אתפשר על התערבות בג"ץ בשיקולים ביטחוניים ביהודה ושומרון
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לקריאת בג"ץ להאיץ את חזרת תושבי מחנות הפליטים ג'נין, טולכרם ונור שמס לבתיהם. כ"ץ הבהיר כי הישארות צה"ל במחנות לטווח ארוך היא עניין מבצעי-ביטחוני הנדרש להצלת חיי חיילים ואזרחים מול איומים חמורים ופעילות גורמים ג'יהאדיסטים נתמכי איראן והאחים המוסלמים. "זה לא עניינו של בג"צ להתערב בשיקולים ביטחוניים מהסוג הזה - כמו שלא עניינו להתערב בפעילות מבצעית בעזה, בסוריה, בלבנון או באיראן" אמר. כ"ץ הוסיף כי לא יתפשר בעניין "גם אם זה ידרוש הליכי חקיקה מיוחדים בכנסת".קובי אטינגר
ארבעה כלבים ושני תוכים חולצו משריפה בבית קרקע | נפתחה חקירה • תיעוד
שריפה פרצה בבית קרקע בשכונת בית אליעזר • האש התפשטה מהחצר לפרגולה ומשם למבנה • לוחמי האש חילצו 4 כלבים ושני כלובי תוכים בשלום | אין נפגעים (בארץ)בני סולומון
שר הביטחון כ"ץ נגד בג"ץ: "תמשכו את ידכם מהפעילות המבצעית ביו"ש"
שר הביטחון מזהיר: התערבות בג"ץ בשיקולים ביטחוניים תפגע בחיילים ואזרחים • כיבוש מחנות הפליטים הוריד את הטרור ב-80% | "לא אתפשר גם אם זה ידרש חקיקה" (צבא וביטחון)ב. ניסני