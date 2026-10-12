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מחדר החקירות

הבקשה הסודית של אוריך מצ'אט ג'יפיטי: "איך לשפר את תדמית קטאר?"

התכתבויות מספטמבר 2024, שנחשפו מתוך חקירת יועצו של נתניהו, מציגות בקשות לגיבוש מסרים למען קטאר (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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יונתן אוריך (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

יועצו ומקורבו של ראש הממשלה יונתן אוריך, ביקש מ־ChatGPT לגבש תוכנית אסטרטגית לשיפור תדמיתה של קטאר, כך עולה מציטוטים מחקירתו שפורסמו הערב (שני) בחדשות 12.

לפי החשיפה, בספטמבר 2024, כשנה לאחר פרוץ המלחמה, פנה אוריך לצ'אט בבקשות שנועדו לקדם קמפיין תדמיתי עבור המדינה המארחת את בכירי חמאס.

בין היתר, ביקש אוריך רעיונות לשיפור תדמיתם של ראש ממשלת קטאר והאמיר, וכן מסרים המותאמים לשלושה קהלי יעד: אזרחי ישראל, קהילות יהודיות ברחבי העולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית. באחת הבקשות, שצוטטה בחקירה, כתב כי הוא מבקש רעיונות שיוכלו לסייע "להלבין את קטאר ולשפר את תדמיתה".

לפי הדיווח, כשעומת אוריך עם ההתכתבויות בחקירתו, הוא טען שאינו זוכר מה שאל את הצ'אט והכחיש שפעל למען קטאר בישראל. "לא פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטאר בישראל, לא מול התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל ולא מול ראש הממשלה", אמר לחוקר.

תגובות חריפות בפוליטיקה

החשיפה עוררה תגובות חריפות במערכת הפוליטית. יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, דרש את פיטוריו המיידיים של אוריך מלשכת ראש הממשלה. לדבריו, "בלשכת ראש הממשלה פעל ועודנו פועל סוכן קטארי שהפעיל טרור פסיכולוגי נגד אזרחי ישראל. ראש ממשלה סביר וכשיר היה מודיע הערב על פיטוריו המיידיים של אוריך, מגנה את מעשיו ומרחיק אותו לצמיתות מכל פורום. הריקבון הזה עולה לנו במחיר דמים".

גם יו"ר מפלגת ביחד תקף את נתניהו: "זו פרשת הבגידה החמורה ביותר בתולדות המדינה, כאשר מתוך קודש הקודשים, לשכת ראש הממשלה, בזמן מלחמה, פעלו להלבין את האויב המסוכן ביותר שלנו - קטאר".
בנימין נתניהונפתלי בנטקטארגדי איזנקוטיונתן אוריך

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