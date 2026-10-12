 דלג לתוכן הראשי
אור במפעל הענק

קדושה בין ארונות המטבח; ספר תורה חדש הוכנס לבית הכנסת של חברת פאבובוד בניו ג'רזי

יוזמה מבורכת: ספר תורה מהודר הוכנס לבית הכנסת במפעל "פאבובוד" בניו ג'רזי | מעמד כתיבת האותיות התקיים אצל האדמו"ר מסאטמר אשר פצח בריקוד נרגש, בהמשך ליוו המונים את הספר תהלוכה חגיגית אל עבר המפעל  | תיעוד וסיקור (חרדים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)

מעמד הכנסת ספר תורה מרגש התקיים בבית הכנסת "עובד השם", השוכן בליבה של ענקית ייצור ארונות המטבח והאמבטיה המפורסמת בארצות הברית, חברת "פאבובוד" (Fabuwood) בניו ג'רזי.

במפעל הענק, שבו מועסקים עובדים יהודים רבים הקובעים עיתים לתורה ומתפללים במקום את כל תפילות היום, החליט בעל הבית דבר מבורך ולהכניס ספר תורה מהודר כדי שיהיה ספר נגיש במקום העבודה.

מעמד כתיבת האותיות האחרונות התקיים במעונו של האדמו"ר מסאטמר, אשר לאחר סיום כתיבת האותיות פצח בריקוד נלהב עם ספר התורה.

בהמשך, ליוו ההמונים את ספר התורה בתהלוכה אל תוך שערי המפעל הענק. עם הכנסת הספר לבית הכנסת, הסבו כלל העובדים ובני משפחתו של התורם לסעודת מצווה, שם שמעו דברי נועם ואגדה מפי דרשנים ורבנים על הזכות הגדולה לקבוע קבע של תורה ותפילה במקום העבודה.

האדמו"ר מסאטמר בריקוד עם ספר התורה (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה בFabuwood (צילום: JDN)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סאטמרהכנסת ספר תורהניו ג'רזיפאבובוד

עוד בחדשות חרדים

חדשות עם קנייטש

|

סיכום מבזקי היום

|

האזינו

|

צעד חסר תקדים

||
2
ש

"עושה הכל בעצמו"

חני שטיין|מקודם

סֵדֶר הֲלָכָה

|

הסעיר את הלומדים

||
4

מחאה בשכונה החרדית

||
10

האזינו

|

בראשות גדולי ישראל

||
1

האזינו

|

היסטוריה ואקטואליה

|

מתקפה חריפה

||
42

האזינו

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר