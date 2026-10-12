מעמד הכנסת ספר תורה מרגש התקיים בבית הכנסת "עובד השם", השוכן בליבה של ענקית ייצור ארונות המטבח והאמבטיה המפורסמת בארצות הברית, חברת "פאבובוד" (Fabuwood) בניו ג'רזי.

במפעל הענק, שבו מועסקים עובדים יהודים רבים הקובעים עיתים לתורה ומתפללים במקום את כל תפילות היום, החליט בעל הבית דבר מבורך ולהכניס ספר תורה מהודר כדי שיהיה ספר נגיש במקום העבודה.

מעמד כתיבת האותיות האחרונות התקיים במעונו של האדמו"ר מסאטמר, אשר לאחר סיום כתיבת האותיות פצח בריקוד נלהב עם ספר התורה.

בהמשך, ליוו ההמונים את ספר התורה בתהלוכה אל תוך שערי המפעל הענק. עם הכנסת הספר לבית הכנסת, הסבו כלל העובדים ובני משפחתו של התורם לסעודת מצווה, שם שמעו דברי נועם ואגדה מפי דרשנים ורבנים על הזכות הגדולה לקבוע קבע של תורה ותפילה במקום העבודה.