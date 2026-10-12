במעמד תורני מיוחד ומרגש שהתקיים בלשכת הראשל"צ הגר"י יוסף בירושלים למתנדבי ארגון זק"א, הועלה זכרם הטהור של הקדושים הי"ד מאירועי מתקפת הטרור בשמחת תורה, במלאת שלוש שנים לטבח הנורא.

המעמד עמד גם בסימן הוקרה למתנדבי זק"א, אשר חרפו נפשם ועמלו במשך חודשים ארוכים לכבודם של הנופלים, בסיוע במלאכת הזיהוי המורכבת, באיסוף הממצאים ובהבאת כל נפטר לקבר ישראל על פי כל דקדוקי ההלכה.

באירוע המרגש נטלו חלק רב ארגון זק"א הגאון רבי יעקב רוז'ה, מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד, מנהל החטיבה הבינלאומית ברוך נידאם, הקמב"ץ יחיאל גולדמן, דובר הארגון ישראל חסיד, וכן שורה ארוכה של מתנדבים ובעלי תפקידים שנטלו חלק פעיל במערכה הכבדה.

בפתח המפגש סקר מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד בפני הראשון לציון את פעילות זק"א בשגרה ובחירום, והרחיב בהתרגשות על הפעילות המורכבת, המטלטלת ויוצאת הדופן שליוותה את הארגון מאז פרוץ המלחמה ואירועי טבח שמחת תורה תשפ"ד, כאשר המתנדבים נכנסו ראשונים לזירות התופת כדי להציל את שניתן ולשמור על כבודם האחרון של הנרצחים.

לאחר מכן השמיע הראשל"צ הגר"י יוסף שיעור תורני מאלף, ועמד בהרחבה על נושא החשיבות המכרעת של הזיהוי ההלכתי ומלאכת הקודש של התרת עגונות במשנתו ובדרכו של אביו הגדול, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, אשר עסק במסירות עילאית בנושא זה בהיקפים חסרי תקדים לאחר מלחמת יום הכיפורים.

הראשל"צ הגר"י יוסף הביא בהרחבה מפסיקותיו המורכבות של מרן הגר"ע זצוק"ל בנושא הזיהוי ובירור הראיות, וקשר דברי הוקרה וברכה חמים למתנדבים העושים מלאכת קודש יומם וליל. "זו איננה התנדבות רגילה, זו הקרבה אמיתית מתוך מסירות נפש שאין לה אח ורע, הראויה לכל הערכה", אמר הראשון לציון ברגש, ובירך את המתנדבים שיזכו לאורך ימים ושנות חיים, מתוך שמחת חיים, בריאות איתנה ורוויית נחת מכל יוצאי חלציהם.

במהלך המעמד נשא דברים רב הארגון, הגאון רבי יעקב רוז'ה, שסיפר על קשיי הזיהוי הכבדים ומלאכת הקודש במלחמה הנוכחית, לצד עבודת הקודש הטהורה שעשו המתנדבים בשטח. הרב רוז'ה העיד בכאב ובהתרגשות כי ראה מקרוב במחנה שורה את מסירות נפשם הנשגבת של המתנדבים, שפעלו יומם ולילה, והכל נעשה מתוך היצמדות מדוקדקת להלכה הצרופה ולשמירה קפדנית על כבוד המת.

כמו כן נשא דברים אב"ד באשדוד, הרה"ג עידו שחר, שהיה חבר בבית הדין המיוחד להתרת עגונות ועסק רבות בתחום סבוך זה.

ברגעים מרטיטים הודלקו לאחר מכן נרות זיכרון לעילוי נשמתם הטהורה של הקדושים הי"ד על ידי הראשון לציון מרן הגר"י יוסף שליט"א, יחד עם הגר"י רוז'ה ומנכ"ל הארגון. במעמד זה העניק מרן הראשון לציון לכל אחד מהמשתתפים את ספרו ההלכתי "ילקוט יוסף", בכרך העוסק בנושא הלכות אבלות, כשהוא מצרף הקדשה אישית חמה.

בסיום המעמד הודה מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, להראשל"צ הגר"י יוסף על קבלת הפנים החמה ועל הליווי ההלכתי המתמיד, וציין כי "עבור מתנדבי זק"א, שנאלצו לחזות במראות הקשים והמזוויעים שידע עמנו, דברי העידוד, פסיקות ההלכה וברכותיו של מרן הראשון לציון הם עוגן רוחני אדיר. המילים החמות מפיו מעניקות כוח ועוצמה לכל אחד ואחד ממתנדבי זק"א להמשיך בשליחות החסד של אמת למען כבודם של ישראל".למען כבודם של ישראל".