מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

אסון בצפון

תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות כבן 15 נהרג היום מפיצוץ במהלך טיול בגליל, ועוד כעשרים בני אדם נפצעו כמה מהם באורח קשה והשאר קל עד בינוני. מחקירה ראשונית עולה חשד כי במהלך טיול ברכס רמים סמוך לקיבוץ נאות מרדכי הכניס תלמיד לתיקו נפל שמצא והחפץ החשוד התפוצץ וכאמור גרם לנפגעים רבים, אך האירוע התרחש עוד לפני שהתלמיד הספיק לעלות עם תיקו לאוטובוס סגור.

בית החולים זיו הכריז אירוע רב נפגעים בעקבות האסון בצפון וחקירתו בראשיתה כשגם ראש הממשלה נתניהו וגורמי הביטחון האחראים על הגזרה עודכנו בפרטי האירוע. הרמטכ”ל הודיע כי הטיולים לרכס רמים בגליל יופסקו עד הודעה חדשה והוסיף כי ככל הנראה מדובר בנפל של פצצת מצרר של ארגון חיזבאללה. עדכונים נוספים על האסון מתפרסמים באתר כיכר השבת בהתאם להתפתחויות בשטח.

קמפיין חדש ל"הציבור החרדי"

מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר השיקה קמפיין בחירות חדש בערים החרדיות וברחבי הארץ. הקמפיין משתמש בסיסמה "ההצבעה הכי חשובה בחיים שלך". המפלגה שמתמודדת עצמאית טוענת כי בידיה סקרים שלפיהם היא עוברת את אחוז החסימה וזוכה בחמישה מנדטים לכל הפחות.

חשיפת מודיעין מטרידה

דו"ח על אירן חושף סתירה מוחלטת בין המציאות בשטח להצהרות הרשמיות של ישראל וארה"ב. מהנתונים שנחשפו: טהראן שמרה על כ-70% ממלאי הטילים הבליסטיים ו-60% ממשגרי הטילים שברשותה והדבר מוכיח כי האיום האיראני עדיין קיים.

מחאה בשכונה

כאלף מתושבי שכונת הר נוף בירושלים חתמו על עצומה דחופה לראש העיר משה ליאון, במחאה על חסימת מדרכות וביטול מקומות חניה לטובת סלילת שביל אופניים. התושבים התלוננו על עומסי תנועה כבדים ואי נוחות מתמשכת במרחב הציבורי. עירית ירושלים הודיעה בתגובה כי "הפרויקט יסתיים בספטמבר 2027".

חוזרים לבית המדרש

עולם הישיבות פתח היום את זמן חורף, שיהיה ארוך במיוחד בשל שנה מעוברת. הסערות הפוליטיות והפגנות המחאה שמחוץ לכותלי בית המדרש אינם מטרידים את עמלי התורה הממשיכים בשטייגען ובאווירה קדושה של לימוד כהלכה. כתבות בנושא זמן חורף זמינות לצפיה כעת כולל תמונות מהיכלי הקודש באתר כיכר השבת.

תחזית מזג האוויר

מעונן חלקית ויתכן גשם קל לפרקים ברוב אזורי הארץ

מחר ללא שינוי ולקראת סוף השבוע צפויה התחממות.

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00 בבוקר. להשתמע."